Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Intendenta de Catriel destacó el inicio de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias y aseguró que la ciudad avanza en un proyecto integral de educación, formación laboral y desarrollo profesional para jóvenes y trabajadores.

En diálogo con Radio «Alas», la Intendente, Daniela Salzotto, expresó su emoción tras el inicio de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias impulsada junto a la Universidad Nacional del Comahue y aseguró que la llegada de carreras universitarias a la ciudad representa uno de los principales objetivos de su gestión.

“Muy emocionada hoy. Es un día donde plasmamos y evidenciamos palabra cumplida”, afirmó Salzotto, quien recordó que desde el inicio de su mandato se propuso transformar a Catriel en un verdadero polo educativo.

“La universidad llega para quedarse. Es una apuesta a pensar una ciudad no solo estratégica, sino también una ciudad de oportunidades para que nuestros jóvenes no se vayan y puedan formarse aquí”, sostuvo.

La jefa comunal destacó además la importante convocatoria de estudiantes que tuvo la carrera y valoró el entusiasmo de quienes comenzaron esta nueva etapa educativa en la ciudad.

En ese marco, explicó que actualmente las clases se desarrollan en el Punto Digital, aunque confirmó que el Municipio avanza en el proyecto de refuncionalización del ex hospital para convertirlo en un espacio destinado a la educación y formación.

“Estamos avanzando mucho con el proyecto del ex hospital. Encontramos compromiso de empresas locales y vamos a generar una mesa con operadoras. Va a ser algo muy importante para Catriel”, señaló.

Según explicó Salzotto, el objetivo es transformar ese espacio en un centro de formación donde los estudiantes puedan capacitarse y proyectar su futuro profesional sin necesidad de abandonar la ciudad.

“Ver ese lugar lleno de estudiantes, de jóvenes que se forman y que después van a devolverle a Catriel todo lo que Catriel les dio, es algo muy importante”, expresó.

La intendenta también remarcó que la llegada de carreras universitarias se complementa con otras iniciativas de capacitación laboral impulsadas por el Municipio.

ENTREGA DE CERTIFICADOS CURSO CHOFERES DE CAMIONES

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados de cursos de la Escuela de Oficios y de la primera cohorte del curso de camioneros, una propuesta desarrollada en conjunto con el sindicato de camioneros.

Además, confirmó que ya se encuentra instalado en el Parque Industrial el módulo que será utilizado para las prácticas de la segunda cohorte de choferes profesionales, con proyección futura vinculada al desarrollo industrial y laboral de la región.

“Esto significa inyectar conocimiento, carreras y formación. Sabemos que hoy está complicado el acceso al mercado laboral, pero mientras tanto tenemos que capacitarnos y prepararnos”, manifestó.

Finalmente, Salzotto agradeció el acompañamiento de distintos sectores y destacó especialmente el respaldo del dirigente sindical Gustavo Sol (Sec Gral Camioneros) para avanzar con las capacitaciones vinculadas a la actividad petrolera y logística orientadas a la demanda laboral de Vaca Muerta.