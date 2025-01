alertan sobre consumos duplicados en los resúmenes » Catriel25Noticias.com

En las últimas horas, miles de usuarios de tarjetas de crédito han inundado las redes sociales con denuncias sobre consumos duplicados en sus resúmenes bancarios. Según los reportes, la falla afecta a una amplia gama de instituciones financieras, y aunque en su mayoría involucra a tarjetas Visa, también se han reportado casos similares con Mastercard y American Express.

Los consumidores afectados son principalmente clientes de bancos como BBVA y Santander, entre otros, y la preocupación ha escalado rápidamente debido a los montos potencialmente exorbitantes que estos errores están reflejando en sus cuentas.

Desde las entidades financieras, algunas fuentes internas han confesado la existencia del inconveniente, aunque aseguran que se trata de una situación temporal que pronto será resuelta. «En pocos días, los usuarios podrán ver reflejados sus consumos correctamente tanto en aplicaciones como en el homebanking», afirmaron.

Sin embargo, este no sería el único comunicado: el gigante Visa ha señalado que la raíz del problema no se encuentra en su sistema sino en el de algunos de los emisores que utilizan sus tarjetas. Estos emisores, informaron, ya están al corriente de la situación y han comenzado a notificar a su clientela.

Uno de los bancos, cuyo nombre se ha mencionado a menudo en las quejas de los usuarios, es BBVA. Según indicaron varios de sus clientes, muchos de ellos tienen fecha de cierre de sus resúmenes pronta, lo cual aumenta la presión para mitigar el error antes de que las facturas incorrectas se conviertan en saldo de tarjeta. No obstante, todas las fuentes coinciden: no existe fraude ni hackeo. El problema es meramente técnico y, aseguran, los importes duplicados no deberán abonarse.

Las redes, anunciadas como rápidas y certeras comunicadoras, no han tardado en convertirse en tribunas para aquellos cansados de pasar por el mismo disgusto. Los testimonios allí abundan: «Revisen sus consumos en Visa porque están duplicando y hasta triplicando consumos», recomendaba un usuario en la plataforma X, mientras muchos otros recalcan su frustración y miedo al ver estas duplicaciones en sus extractos.

Ante esta situación, los expertos aconsejan a los consumidores actuar rápidamente. La Ley nacional 25.065, que rige el uso de Tarjetas de Crédito en el país, establece que se permite impugnar cualquier inconsistencia en el resumen dentro de un plazo de 30 días desde su recepción. El primer paso aconsejable, según los especialistas, es revisar prudentemente todos los detalles de los recientes cargos detectados.

Asegurarse de que no se trate de un error de percepción ayuda a abordar la reclamación con certezas. Una vez confirmado el consumido duplicado, el siguiente paso es contactar a la institución emisora a través de su servicio de atención al cliente y presentar una reclamación formal, acompañada de los documentos apropiados para facilitar la investigación y aclarar la situación.