Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Con la participación de 14 equipos ya inscriptos y jurados de toda la región, se llevara a cabo este lunes 25 de Mayo, la tercera fecha del Campeonato Provincial del locro criollo. Será en el SUM Municipal. Habrá música y encuentro de artesanos.

La convocatoria generó mucha expectativa en la localidad y en toda la zona. El campeonato del Locro Rionegrino cada vez gana mas adeptos y quiere formar parte en el cronograma de fiestas populares de la provincia.

El evento es organizado por el área de Turismo del Municipio y contará con un jurado regional y local y la participación de artistas que amenizarán la jornada con canciones y danzas, finalizando con un gran Pericón Nacional y la premiación a los ganadores del campeonato.

En diálogo con radio “Alas”, el Chef local Juan Solorza (uno de los impulsores) dijo que este año lo acompañarán colegas de la zona y habrá una importante variedad de locro utilizando productos regionales como el Piñón y el Ñaco, muy utilizados por las comunidades del norte Neuquino.

La jornada del lunes 25 de Mayo comenzará con el izamiento de la Bandera Nacional por parte de las autoridades locales acompañados por agrupaciones gauchas, el acto oficial a las 10:30 hs en la Plaza 25 de Mayo (calle Primeros pobladores y Rawson) y luego a partir de las 12:30 el Campeonato Provincial de Locro Criollo.