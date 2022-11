Amenazas en el CET 21: Padres y alumnos marcharán a Fiscalía

Luego de la reacción que provocó en los padres y alumnos lo ocurrido en las últimas horas con un alumno que amenaza a sus compañeras y a quienes intentan protegerlas, hubo varias reuniones para asesorarse sobre lo ocurrido y el avance de las denuncias.

En la tarde de hoy tomaron la decisión de convocarse este viernes a las 08:00 horas en las puertas del colegio para pedir explicaciones a las autoridades de educación y luego marcharán hacia la Fiscalía local para pedir agilización sobre las denuncias realizadas. También se supo que los alumnos no ingresarán a clases.

La presidente del Centro de Estudiantes del CET 21 Sabrina Valdebenito, se refirió al hecho: “es un tema que no debemos dejar pasar, es algo muy sensible. Realizaremos una protesta para que se busquen las soluciones que corresponden. No vamos a echar la culpa al chico. Hay problemas de fondo (familiares) que vienen desde hace tiempo. Como Centro de Estudiantes debemos velar por la seguridad de todos los alumnos”. Explicó

Se sabe que el alumno concurre a segundo año y que envía mensajes intimidatorios vía Instagram.

Desde ámbitos cercanos al menor, trascendió que otros compañeros habrían creado una cuenta falsa de la red social para exponer al chico ante a sus compañeros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado