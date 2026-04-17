Vóley Regional-Catriel sumó rodaje de alto nivel en Centenario

Centenario-El equipo local participó de un exigente certamen organizado por Club ADC, enfrentando a rivales de jerarquía en una jornada que dejó conclusiones positivas de cara a la temporada 2026. (FM Alas/ www.infosports.com.ar)

El representativo de Catriel vivió un fin de semana de crecimiento deportivo tras su participación en un torneo de primer nivel disputado en la ciudad de Centenario, con la organización del Club ADC. El certamen reunió a destacados equipos de la región y ofreció un escenario ideal para medir el rendimiento colectivo frente a rivales de mayor experiencia competitiva.

La competencia se desarrolló bajo el formato todos contra todos, lo que permitió al conjunto dirigido por el Profe. Miguel González enfrentarse a equipos como Cipolletti Voley, CEF N°1, Selección Neuquina Sub-18 y el propio ADC, anfitrión del evento.

Más allá de los resultados —con derrotas ante conjuntos de mayor más rodaje—, el balance fue positivo para los de Ctariel. El equipo mostró pasajes de buen nivel, sostuvo parciales parejos y logró responder desde lo físico y lo técnico ante exigencias elevadas.

Plantel de Catriel

Bajo la conducción técnica de Miguel González, el equipo estuvo integrado por:

Soledad Telesca (#11 – armadora y capitana), Valentina Mendoza (#1 – central), Nahiara Godoy (#2 – punta receptora), Florencia Jara (#3 – opuesto), Nahiara Olguin (#5 – opuesto), Luisana Calquin (#7 – central), Vanesa Cárdenas (#9 – central), Yanet Sosa (#10 – punta receptora) y Camila Lorca (#13).