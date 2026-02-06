ATE aceptó la oferta salarial del Gobierno » Catriel25Noticias.com

El plenario de secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aprobó este viernes por amplia mayoría la oferta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro, que contempla la actualización del salario del primer cuatrimestre según el índice de precios al consumidor (IPC), además de pagos extraordinarios por reparación de 2025, ayuda escolar e indumentaria.

La aceptación de la propuesta fue condicionada a la convocatoria a una paritaria específica para definir un cronograma de incorporación permanente al salario de los $250.000 ofrecidos como reparación por el año 2025.

¿Qué incluye la oferta aprobada?

El acuerdo oficial establece distintos pagos y ajustes para los trabajadores estatales:

Compensación por 2025 de $250.000, que se pagará por planilla complementaria en dos cuotas: 20 de febrero y 20 de marzo

Aumento cuatrimestral por inflación, que se liquidará en dos bimestres: Enero y febrero con haberes de febrero, Marzo y abril con haberes de abril. El incremento se calcula según el promedio entre la inflación publicada por INDEC Nacional y el INDEC Viedma

Ayuda Escolar de $80.000, con los haberes de febrero, lo que representa un 100% de aumento respecto al año anterior.

Indumentaria por $250.000, que se pagará en dos tramos iguales: el 17 de abril y el 18 de mayo por planilla complementaria.

ATE destacó la actualización salarial por inflación

“Valoramos positivamente que por primera vez en la provincia la variable utilizada para actualizar los salarios sea la evolución de los precios. Es una paritaria que permite ponerle fin a las sumas en negro, que los incrementos sean acumulativos, que da previsibilidad y garantiza que los ingresos no van a perder contra la inflación”, remarcó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

El dirigente sindical agregó que la aceptación de la oferta se condicionó a la convocatoria de una paritaria específica para establecer un calendario que permita incorporar de manera permanente los $250.000 de reparación en los haberes.

Además, destacó que “hemos logrado también que se actualicen algunos ítems importantes como la Indumentaria y que se duplique el monto por Ayuda Escolar». Y remarcó que «ahora tenemos que seguir trabajando para que sean canceladas las deudas millonarias que se mantienen con los trabajadores bajo el concepto de recategorizaciones. Y además se deberá iniciar un proceso de regularización de todas aquellas sumas que aún se mantienen como no remunerativas en los recibos de haberes. La paritaria debe permanecer abierta, arrojando resultados y dando respuestas a todas las demandas de los estatales”.

Recategorizaciones y otras demandas siguen en agenda

El plenario también reclamó una mejora en las asignaciones familiares, la regularización de trabajadores precarizados, la apertura de procesos de pase a planta permanente y la realización de reuniones de trabajo con los distintos ministerios y áreas del Estado.

En este sentido, desde el Gobierno provincial se informó que en la primera quincena de marzo, la Función Pública convocará a una reunión exclusiva para comenzar a trabajar las recategorizaciones adeudadas.