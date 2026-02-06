corte de energía programado para este sábado » Catriel25Noticias.com

La empresa estatal Transcomahue realizará entre hoy y mañana una serie de tareas programadas destinadas a reparar de forma definitiva el tendido eléctrico, afectado por la caída de una estructura de la Línea de Alta Tensión (LAT) de 132 kV Medanito–Los Divisaderos, ocurrida a comienzos de este año

La contingencia se originó tras la caída de una estructura de alta tensión, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para restablecer el servicio mediante estructuras provisorias, permitiendo garantizar el suministro eléctrico en Catriel mientras se planificaban las obras de reparación definitiva.

Trabajos previstos

Según detallaron desde la empresa, las tareas incluyen el levantamiento de la columna definitiva, el llenado de la base con hormigón, el retiro de las torres provisorias y la posterior energización del sistema.

Los trabajos comenzaron hoy a las 7 de la mañana y se extenderán hasta el sábado por la tarde, con un importante despliegue de personal y equipamiento especializado.

Abastecimiento garantizado durante las tareas

Con el objetivo de no afectar el suministro eléctrico de la ciudad, Transcomahue volverá a realizar una maniobra de abastecimiento en isla, conectando el servicio desde la central hidroeléctrica Casa de Piedra.

Este esquema permitirá evitar cortes de energía durante la ejecución de las tareas, mientras se avanza con la reparación del tendido.

Normalización final del sistema

Se informó que solo será necesario interrumpir brevemente el servicio al momento de normalizar la configuración del sistema eléctrico, maniobra prevista para el sábado a las 17 horas, con un corte estimado de alrededor de una hora.

Transcomahue destacó que estos trabajos permitirán reforzar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico, avanzando en una solución definitiva tras la emergencia registrada a comienzos del año.