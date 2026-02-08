productores desprotegidos por el estado y la justicia » Catriel25Noticias.com

Desazón, impotencia y una sensación de abandono es lo que sienten los productores de la zona de Colonia Ovejero y Ruta 151 ante la falta de empatía de algunos vecinos que parecen no entender que vivir en comunidad tiene sus reglas.

El pasado 27 de enero algunos crianceros (según denuncia), comenzaron con una quema de pastizales cerca de campos lindantes a la Ruta y, lo que parecía ser una de las tantas fogatas para desmontar para que venga pastura nueva, se propagó rápidamente a chacras en producción provocando un daño forestal y edilicio sin precedentes en la zona. El incendio comenzó en horas de la mañana y se extendió hasta las 19:00 horas arrasando con todo a su paso. Fauna, alambrados, bosque de álamos, tamariscos, frutales y una vivienda en construcción a la que el fuego le destruyó el techo por completo.

También en esa jornada el siniestro provocó un prolongado corte de energía a la localidad de Catriel y 25 de Mayo por más de 4 horas por la cercanía a la línea de alta tensión que abastece a ambas localidades.

En Río Negro está vigente la emergencia ígnea, (Decreto 1004/25). … “No está permitido realizar fuego en espacios públicos como playas, senderos, veredas y sectores similares, ni efectuar quemas de ningún tipo, en ningún lugar”…

Las llamas consumieron más de 60 hectáreas de flora silvestre, forestacíón (álamos), frutales, alambrados y dos viviendas. Trabajaron varias dotaciones de bomberos, camiones de empresas y máquinas del municipio que evitaron daños mayores.

Daniel Lucero. «Espero que podamos vivir en paz y producir…»

También, uno de los productores dijo a este medio…”es una lucha permanente. Uno entiende que toda persona tiene derecho a vivir como puede, producir, criar animales o lo que sea, pero sin dañar la propiedad de los vecinos. Aquí un día te cortan los alambrados, te meten los animales a pastar, te arruinan las plantas que tanto cuesta que crezcan y encima te prenden fuego cuando quieren. Parece la ley de la selva. La verdad, nos sentimos totalmente desprotegidos”.

Cuando el informe de las pericias realizadas por bomberos y el departamento de Criminalística de la Policía estén finalizadas y sean entregadas, la Fiscalía avanzará una causa por daños y perjuicios a quien o quienes iniciaron el fuego. La policía realizó registros fotográficos, fílmicos e imágenes con Drones.

Consultados otros productores, se expresaron en términos similares. “Siempre tuvimos ganas de emprender, de sembrar, de criar animales de granja pero estas cosas te frenan, te hacen bajar los brazos. Lamentablemente la convivencia no es la mejor, deberíamos ser más solidarios entre vecinos. Nos hemos cansado de hacer denuncias”, dijeron