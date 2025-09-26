bajo la lluvia, nuevo reclamo por la Ruta Nacional 151 » Catriel25Noticias.com

Bajo la consigna “No hay Vaca Muerta sin Ruta 151”, una vez más, la ciudad fue escenario de una firme manifestación en defensa de una ruta vital para toda la región. Hubo un debate en el Concejo Deliberante con representantes de localidades vecinas.

Como cada 26 de mes (en homenaje a la familia de 25 de Mayo que perdió la vida el pasado 26 de Julio) y a todas las víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en esta ruta, el reclamo reunió a concejales de Catriel junto a sus pares de 25 de Mayo, Puelén y Cinco Saltos. También participaron representantes del Alto Valle vía Zoom, todos con una misma voz, la urgente reparación de la Ruta Nacional 151. Intendente y Concejales reunidos en un mismo reclamo

La jornada comenzó en el Concejo Deliberante y continuó con una caravana hacia el acceso sur, donde vecinos, concejales y el Ejecutivo entregaron folletería informativa a los automovilistas. Salzotto entregando folletería e informando a los automovilistas

Protesta bajo una intensa lluvia

Con una lluvia por momentos incesante, la manifestación cerró con un abrazo solidario a la torre alegórica a la extracción de petróleo (sobre la ruta) y se entonaron las estrofas del Himno Nacional, reforzando la unidad y el compromiso de Catriel y pueblos vecinos en este reclamo histórico.

“Seguimos alzando la voz por la seguridad de quienes transitan y por la conectividad clave hacia Vaca Muerta”, dijo la intendente

Algunos avances de las gestiones

En diálogo con radio “Alas”, la Intendente Salzotto confirmó que luego de su viaje a Buenos Aires estuvo en permanente contacto con autoridades de Vialidad Nacional y ya está próximo a instalarse en Catriel un campamento de la empresa cuyas primeras acciones serán la reparación y mantenimiento y nivelación de banquinas en toda la traza.