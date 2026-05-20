Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

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Los perros en la calle vuelven a ser noticia lamentablemente. Hace algunos meses, un vecino sufrió las mismas consecuencias. Semanas internado en terapia intensiva y aun en recuperación por un hecho similar.

Este miércoles cerca de las 14:00 hs en calle Río de Janeiro 120 de barrio Preiss, una joven se movilizaba en su moto 110 hacia su domicilio en calle Birmania y al intentar esquivar a varios perros perdió el control de la moto, derrapó y cayó. Resultó con fractura expuesta en miembros inferiores.

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Alertado el servicio de emergencias del Hospital “Cecilia Grierson” concurrió al lugar y luego de brindar las primeros auxilios trasladó a la victima al centro asistencial.

También trabajó la policía de la Unidad 9ª.



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