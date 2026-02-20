borrachas, robaron un auto y volcaron cerca del Río Colorado » Catriel25Noticias.com

Una conductora en alto estado de ebriedad volcó su vehículo en la zona cercana al río Colorado, en la localidad de 25 de Mayo.

Según se pudo saber el auto fue sustraído de un domicilio, sin que el dueño supiera y estás jovenes se lo llevaron, para terminar volcando cerca del río.

A pesar de la gravedad del hecho, tanto la mujer como su acompañante resultaron ilesas.

El automóvil terminó dado vuelta, con importantes daños en la carrocería, a pocos metros del río Colorado.

En el lugar trabajó personal policial, realizando las actuaciones correspondientes.

El dueño del vehículo realizó la denuncia en la Comisaría Departamental de 25 de Mayo.

Se recuerda la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.