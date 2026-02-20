prisión preventiva por el robo de motos en dependencia municipales » Catriel25Noticias.com

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos jóvenes por el delito de robo en poblado y en banda agravado por la participación de un menor, en calidad de coautores. Estarán detenidos dos meses en prisión preventiva.

Según expresó en una audiencia virtual la fiscal del caso, el hecho fue el ocurrido el 18 de febrero de 2026 entre la 1:50 y las 2:27 de la madrugada en el predio del Departamento de Tránsito Municipal ubicado entre calles La Pampa y Noruega.

Hasta ese lugar llegaron los dos imputados junto a un menor de edad.

Según la acusación, previo acuerdo y distribución de tareas, ingresaron al predio tras romper el alambre tejido y el candado del portón para apoderarse ilegítimamente de al menos tres motovehículos que se encontraban bajo la guarda y custodia del personal de una cooperativa contratada por el municipio. Lo llamativo es que el sereno dijo“no haber visto ni escuchado nada”.

Se trata de una moto marca Mondial de 150 cc, una moto 110 cc de color negra y una Motomel con tanque color blanco

Luego del hecho, se dieron a la fuga sin encender el motor de los vehículos, llevándolas a la rastra por calle La Pampa.

En sólo 24 horas la Policía local y la Fiscalía realizaron las tareas de inteligencia y análisis de pruebas aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal. Se realizaron al menos cuatro allanamientos con resultados positivos logrando recuperar los motovehículos.

Los autores del atraco son conocidos delincuentes de la localidad.

El defensor oficial no cuestionó el relato ni la calificación legal de los hechos.

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses. Además, se dispuso la debida cautelar de prisión preventiva por el plazo de dos meses.