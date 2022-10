Catriel: abogado plantea que Verón mató a Segura en «legítima defensa»

Michel Richman, abogado defensor de la persona herida en medio de un enfrentamiento en Catriel, en la que murió otro hombre, habló sobre el caso. Adelantó que pedirán a la Justicia que sea considerada la «legítima defensa» de su defendido, Sebastián Verón, quien apuñaló y mató a Maximiliano Segura.

«Ayer tuvimos una audiencia en la que se estableció que la formulación de cargos se va a realizar el día lunes. Esto es así porque yo no había podido acceder al legajo ni había podido conversar con mi cliente, que además no estaba en condiciones de salud para comprender la naturaleza y los efectos de esta audiencia».

«También solicité un traslado para una revisación médica porque el acusado está en una Comisaría hace dos días, no había recibido atención médica y continúa con mareos y cefaleas, que son consecuencia de las lesiones que recibió y el hundimiento de cráneo que sufrió en este incidente», dijo Richman a LU19.

«Lo que surge de la investigación es que 20 días atrás 3 personas, entre ellas el fallecido, golpearon fuertemente a Verón y le extrajeron una o dos piezas dentales, no lo recuerdo, y una de estas personas era el fallecido. El día 24 otras tres personas entre las que estaba el fallecido se apersonan en un bar y golpean fuertemente a un amigo de Verón buscándolo a Verón», agregó el abogado.

«Luego de ello se aproximan estas tres personas al domicilio del señor Verón. Ingresan por la fuerza y comienzan a golpearlo y a llevarse objetos personales de él: dos televisores y una computadora. De hecho esto está acreditado por la Policía. En este contexto claramente estamos ante una legítima defensa. No cabe lugar a dudas», concluyó.

