Catriel: accidente de tránsito. Una mujer resulto herida

Ocurrió este jueves cerca de las 22:00 hs en la rotonda de Mosconi Y San Martín entre un Volswagen Gol y una moto. Una mujer resulto herida y fue trasladada al hospital local

En la moto iban dos personas, un hombre y una mujer, resultando la femenina con golpes producto del impacto. El auto era conducido por un hombre mayor de edad. Se hizo test de alcoholemia a los conductores con resultado negativo.

Si bien se desconoce la mecánica del accidente, se supo que ambos vehículos fueron trasladados a la Comisaria local.

En el lugar trabajo Policía, Salud y Tránsito Municipal.





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