Catriel en alerta por posible quita de regalías » Catriel25Noticias.com

La intendente participó el pasado jueves de una intensa jornada de debate en Viedma junto a 39 intendentes rionegrinos. La convocatoria fue del Gobernador Weretilneck en el marco de la discusión por la redistribución de regalías hidrocarburíferas y la actualización de la ley de coparticipación.

La reunión, que se extendió durante toda la mañana, dejó un escenario complejo para la ciudad petrolera. Según explicó la jefa comunal, la propuesta técnica presentada por la Secretaría de Energía implicaría una fuerte reducción en el porcentaje que actualmente percibe Catriel en concepto de regalías.

“Fue un día difícil. Hubo que resistir y defender lo que le corresponde a nuestra comunidad, no solo frente a la postura técnica, sino también frente a otros intendentes que plantean una redistribución más amplia”, señaló Salzotto.

Durante el encuentro se abordaron dos temas centrales. Por un lado, la actualización de la Ley 1946 de coparticipación, que distribuye recursos provinciales en base a recaudación e índices poblacionales. En este punto, Catriel podría verse levemente beneficiada, ya que el último censo arrojó un crecimiento poblacional cercano a los 24 mil habitantes, lo que incrementaría el ingreso por este concepto.

Salzotto: «Vamos a convocar al pueblo para explicarle»

Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en la distribución secundaria de regalías entre los municipios productores. Allí, la situación es diferente. Actualmente, Catriel percibe el 6,5% correspondiente a su condición de municipio productor, pero la nueva propuesta reduciría significativamente ese esquema, generando una merma estimada cercana al 50% de los ingresos vinculados a regalías.

En términos concretos, la intendenta estimó que la ciudad podría perder alrededor de 200 millones de pesos, lo que representa cerca de un 29% de esos recursos. “El plan de obras está en riesgo”, advirtió, al explicar que estos fondos resultan esenciales para sostener infraestructura, servicios y desarrollo urbano.

Salzotto remarcó que Catriel no puede ser analizada únicamente bajo un criterio técnico de producción actual, marcada por el declino del convencional y la madurez de los yacimientos, sino también desde una mirada histórica, social y ambiental.

“Somos una comarca petrolera con más de 60 años de actividad. Tenemos pasivos ambientales, zonas de sacrificio y una identidad ligada al petróleo. Eso también debe ser considerado al momento de discutir la redistribución”, expresó.

Reunión del Gobernador e Intendentes (Viedma)

Ante este escenario, el municipio elaborará una contrapropuesta que será presentada antes del 31 de marzo. Entre los puntos centrales se solicitará mantener el porcentaje actual de regalías, crear un fondo compensador mensual para remediación ambiental, avanzar en proyectos de diversificación productiva y garantizar mayor acompañamiento provincial en infraestructura.

La intendenta no descartó avanzar por la vía judicial en caso de que la iniciativa prospere sin contemplar los planteos de la localidad. “No vamos a permitir que se afecte el futuro de Catriel sin dar la discusión que corresponde”, afirmó.

En paralelo, confirmó que se convocará a instituciones, fuerzas políticas y vecinos a una reunión informativa para explicar el alcance del debate y construir una posición común en defensa de los intereses de la comunidad.

Finalmente, destacó que la gestión municipal continuará impulsando políticas educativas, culturales y deportivas, con el fortalecimiento del polo educativo local y nuevas propuestas de formación y capacitación, al considerar que el desarrollo de la ciudad debe sostenerse más allá del contexto económico