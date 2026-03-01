“Río Negro está en marcha y tiene un rumbo claro” » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck inauguró el 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura con un mensaje claro: Río Negro atraviesa una nueva etapa histórica, con estabilidad, modernización y un rumbo definido. “Esta generación es la que está construyendo el Río Negro de los próximos 100 años”, afirmó.

Lejos de un repaso administrativo, el eje fue el presente real de la provincia y el proceso de transformación en marcha. Weretilneck puso en valor que hoy Río Negro es una provincia en paz, en armonía y crecimiento. “Tenemos estabilidad política, previsibilidad económica, acuerdo social y seguridad jurídica. Una provincia que no cambia las reglas y que cumple lo que firma”, dijo, acompañado por el Vicegobernador Pedro Pesatti.

“¿Quién invertiría miles de millones de dólares en una provincia que es un mamarracho?”, planteó el Gobernador para sintetizar por qué Río Negro logró atraer inversiones estratégicas en un contexto nacional complejo. La respuesta está en “la normalidad institucional, en el diálogo entre los poderes del Estado y en la construcción colectiva de consensos que le dieron gobernabilidad y confianza”.

Esa confianza explica que Río Negro sea una de las pocas provincias con saldo positivo en empleo privado, con más actividad económica, más contribuyentes, más inversión y mayor crecimiento demográfico. “La inversión es crecimiento. Y el crecimiento es empleo, dignidad y futuro”, remarcó.

Nueva etapa productiva

El mensaje consolidó el concepto de nueva etapa productiva, con energía, minería y economías regionales como motores del desarrollo.

En materia energética, Weretilneck destacó el avance del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que supera el 55% de ejecución y posiciona a Punta Colorada como nodo exportador estratégico. Subrayó el cumplimiento de la ley de mano de obra local, con más del 80% de participación rionegrina, y el impacto territorial de la obra.

Al referirse a Sierra Grande, sostuvo que “deja definitivamente atrás las frustraciones, el olvido y empieza a pensar que su futuro les pertenece”. Incluso relató con emoción una anécdota: en su reciente visita al VMOS, un joven trabajador le contó que el 90% de quienes construye los tanques de almacenamiento (los más grande del país) son de Sierra Grande. “Es símbolo de recuperación y orgullo local”.

A este proceso se suman los proyectos de GNL que insertan a Río Negro en el mapa mundial. El proyecto de Southern Energy SA (SESA) avanza al sur de San Antonio Oeste, junto con el gasoducto dedicado y las obras complementarias. Además, se suma el proyecto Argentina GNL con la futura planta separadora de líquidos, consolidando empleo permanente e integración internacional.

En paralelo, la minería avanza con proyectos concretos como Calcatreu, próximo a iniciar exportaciones, y el proyecto de uranio Ivana, que genera inversión y empleo en la Región Sur. Weretilneck ratificó que la actividad se impulsa con licencia social, participación comunitaria y estrictos controles ambientales.

“Nunca más vamos a permitir que nuestro gas y nuestro petróleo se lleven sin generar valor agregado”, aseguró, al defender que los recursos naturales deben transformarse en industria, empleo y desarrollo local.

Planificación y modernización para sostener el crecimiento

El Gobernador advirtió que el crecimiento económico trae nuevos desafíos y anunció la puesta en marcha del Instituto de Planificación provincial para anticipar y ordenar el desarrollo.

Planteó profundizar la capacitación laboral, fortalecer la educación técnica vinculada a la nueva matriz productiva, impulsar programas como Río Negro Bilingüe, modernizar la salud con digitalización y telemedicina, consolidar el programa integral de seguridad ciudadana con más tecnología y prevención, e invertir en infraestructura estratégica en rutas, agua, saneamiento y riego.

En ese marco volvió a exigir al Gobierno Nacional una definición urgente sobre el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, fundamentales para el complejo energético y productivo en expansión.

Defensa del interés rionegrino

En el cierre, Weretilneck vinculó el momento actual con los grandes hitos históricos que forjaron la provincia y sostuvo que hoy Río Negro vuelve a estar ante una oportunidad transformadora.

Reafirmó que la defensa del interés provincial guía cada decisión y que la estabilidad, la modernización del Estado y la previsibilidad son las bases que permiten que la riqueza quede en Río Negro y financie desarrollo territorial.

Con ese mensaje, dejó inaugurado el nuevo período legislativo y ratificó que la provincia está en marcha, con conducción firme, consensos amplios y un proyecto de futuro claro.

“Río Negro está en marcha y sabe hacia dónde va”, concluyó.