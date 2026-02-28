La Pampa prohibió el uso de celulares en las escuelas primarias y lo restringió en los colegios secundarios » Catriel25Noticias.com

El Ministerio de Educación de La Pampa aprobó la Resolución 77/26, que prohíbe y restringe el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas pampeanas. La normativa fija límites con el objetivo de proteger la salud mental, mejorar los aprendizajes y fortalecer los vínculos, en el marco de la convivencia escolar.

En los niveles Inicial y Primario, queda prohibido el uso de dispositivos digitales personales por parte de estudiantes dentro de los establecimientos educativos. El Ministerio explicó que en esas etapas los niños atraviesan un proceso de socialización y desarrollo cognitivo que implica la consolidación de habilidades mentales y sociales. La exposición a pantallas, según se indicó, obstaculiza la adquisición de competencias esenciales como el lenguaje, la memoria, la comprensión, el pensamiento simbólico y la atención sostenida. Además, afecta los procesos de interacción social, la empatía y la resolución de conflictos.

En el nivel Secundario, la resolución establece una restricción. Los dispositivos podrán utilizarse de manera excepcional cuando la propuesta pedagógica lo requiera. En esos casos, el docente deberá presentar una planificación anual o un dispositivo de enseñanza específico que fundamente el uso pedagógico de herramientas digitales personales. Esa planificación deberá contar con la aprobación del equipo de gestión.

Durante el tiempo de clase, tanto estudiantes como docentes tienen prohibido el uso recreativo o personal de los dispositivos. Los equipos deberán permanecer apagados.

Desde el Ministerio sostuvieron que, en resguardo de la tarea docente, se deben priorizar los canales de comunicación oficiales, como el teléfono institucional y los correos electrónicos institucionales existentes o creados para tal fin, que remitan al docente, curso o año correspondiente.

Las familias asumen la responsabilidad por el ingreso de estudiantes con dispositivos digitales personales, que deberán permanecer apagados. También deberán concurrir a la institución ante un eventual incumplimiento.

El establecimiento educativo no será responsable por daños, extravíos o deterioros de los dispositivos, sin perjuicio de las acciones institucionales que correspondan frente al incumplimiento de la normativa.