quiso retirar a su hija del Jardín pero no tenía autorización. Intervino la Policía » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este jueves en horas de la tarde en el Jardín de Infantes n°42 cuando una madre intentó retirar a su hija sin autorización del padre que tiene la custodia de la menor. Intervino la policía y el ETAP.

Según se pudo saber, todo ocurrió puertas afuera del Jardín. Cerca de las 15:00 horas se presentó una mujer a retirar a una niña pero las autoridades del establecimiento siguiendo el protocolo utilizado en estos casos, se comunicó con el padre que es quién tiene la custodia de la nena. El hombre llegó bastante alterado porque ya estaba hablado con su ex pareja sobre la tenencia de dos hijas menores y hubo una discusión acalorada.

La madre de las nenas las habría abandonado hace aproximadamente dos meses. Desde entonces el padre es quién tiene la tenencia aunque aún resta alguna documentación para la tenencia definitiva.

Luego de varios minutos de discusión, la Policía y el ETAP lograron calmar a la mujer y a su actual pareja trasladando las actuaciones a la Comisaría de la Familia.