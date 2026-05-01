Catriel lanza el Torneo Apertura de Fútbol Infantil 2026

La Municipalidad de Catriel, a través de la Dirección de Deportes, presentó una nueva edición del Torneo Apertura de Fútbol Infantil, una propuesta orientada a promover la participación, el compañerismo y los valores en niñas y niños de la ciudad.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el deporte comunitario y brindar espacios de desarrollo para las infancias, el Municipio de Catriel anunció la realización del Torneo Apertura de Fútbol Infantil 2026. La iniciativa convoca a equipos locales a sumarse a una competencia pensada no solo desde lo deportivo, sino también desde la formación en valores.

La propuesta contempla distintas categorías organizadas por edades, permitiendo una participación amplia y acorde al desarrollo de cada grupo. En ese sentido, las divisiones estarán distribuidas en Semillero (2018, 2019 y 2020), Promesas (2016 y 2017), Proyección (2014 y 2015) y Futuro (2011, 2012 y 2013).

Desde la Dirección de Deportes destacaron que este tipo de actividades continúan consolidando una política deportiva que busca inclusión, formación y contención social a través del fútbol, generando espacios de encuentro para niños, familias y clubes de la localidad.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden obtener mayor información comunicándose con el profesor Alejandro Alarcón al número 299 4672366.

El torneo se presenta como una nueva oportunidad para que los más chicos vivan el deporte desde una perspectiva formativa, recreativa y comunitaria, en línea con el crecimiento sostenido de las actividades deportivas impulsadas en la ciudad.