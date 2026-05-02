Rincón de los Sauces: desapareció una joven y su hijo de cuatro meses. Intensa búsqueda

La Policía de Neuquén busca a Camila Belén Montesino, de 27 años, y a su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de cuatro meses, quienes permanecen desaparecidos en Rincón de los Sauces. La denuncia activó la Alerta Nati por tratarse de un menor de edad.

Según informó la Policía, la joven fue vista por última vez este viernes 1 de mayo en calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido. La búsqueda se concentra en Rincón de los Sauces y solicitan colaboración para obtener datos sobre su paradero.

Buscan a una joven y a su bebé en Rincón de los Sauces: activaron la Alerta Nati

Montesino mide 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño claro. La Policía indicó que posee contextura robusta y que “se desconoce vestimenta” al momento de ausentarse.

En la ficha difundida por la Policía se indicó que el bebé tiene ojos marrones, cabello rubio corto y tez blanca.

La Fiscalía Única de Rincón de los Sauces interviene en la investigación junto con la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5. Ante cualquier información pidieron comunicarse al teléfono (299) 4210369.

La Alerta Nati es un protocolo de búsqueda y difusión de información para casos de desaparición de menores de 18 años en Neuquén. La medida incluye la publicación de imágenes y datos personales para ampliar el alcance de la búsqueda en medios y redes sociales.

La ley lleva el nombre de Natalia Ciccioli, una adolescente de 12 años de San Martín de los Andes que desapareció el 16 de enero de 1994 y no ha sido encontrada hasta el momento.

A partir de ese caso, y tras años de reclamos, Neuquén aprobó en 2010 la ley 2705, conocida como “Alerta Nati”, para acelerar las actuaciones ante denuncias de desaparición de menores.

(Río Negro)