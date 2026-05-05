Catriel: Municipio anunció descuentos por pago de tasas año 2026

El Municipio local lanzó una promoción de pago anticipado de tasas por servicios retributivos (barrido, limpieza, riego, recolección de residuos) y tasas por inspección seguridad e higiene (para comercios y empresas). Se podrá abonar todo el período fiscal 2026 hasta el 18 de Mayo con la posibilidad de ganar premios.

Cabe aclarar que de acuerdo al aumento de tasas aprobada pro el Concejo Deliberante en Abril, desde Junio las tasas sufrirán un aumento. Pagando el año 2026 hasta el 18 de Mayo, se evita tal incremento y el beneficio puede llegar al 35%..

¡SORTEO BUEN CONTRIBUYENTE!

Todos los vecinos y vecinas que hayan realizado el pago anual de las Tasas Retributivas Municipales 2026 antes del 18 de mayo entran en el sorteo.

PREMIOS:

Un televisor para ver el Mundial

Un equipo de sonido

La pelota oficial del Mundial

¡Y varios premios sorpresa!

Cumplir tiene recompensa. Sumate y participá.