Mario Figueroa en Houston: «Río Negro es seguridad jurídica y estabilidad para inversores»

Este martes se lleva a cabo el panel central en Houston sobre el rol del país como socio energético confiable. En diálogo con EnergíaON, el referente de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, Mario Figueroa, compartió sus expectativas sobre la charla.

La agenda argentina en la Offshore Tecnology Conference (OTC) 2026 de Houston (Estados Unidos) llega a su momento cumbre este martes, ya que se llevará a cabo el panel «Argentina como un socio energético confiable: El rol de Vaca Muerta en el mercado global» en el NRG Center. En esta edición, la importancia del país crece en el marco del conflicto de Medio Oriente debido a su posición geográfica, lo que se verá reflejado en el debate que se llevará adelante hoy.

El evento no se trata de una feria del offshore sino una feria global de la industria petrolera. Este año, Argentina cuenta con un stand destacado, con un tamaño más grande que en los años anteriores: más de 250 metros cuadrados, más de 100 empresas argentinas y representantes de varias provincias, incluyendo Río Negro y Neuquén.

El panel de este martes será moderado por la periodista especializada de Diario RÍO NEGRO, Victoria Terzaghi, en el que se debatirá sobre los avances en infraestructura de transporte y los proyectos necesarios para escalar las exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y crudo.

En Houston, Mario Figueroa, responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, conversó con EnergíaON : destacó el crecimiento de Vaca Muerta, habló sobre las oportunidades que ofrece la provincia a potenciales inversores y adelantó cuáles son sus expectativas respecto a la conversación que se realizará hoy.

Pregunta: ¿Cómo estás viendo esta exposición OTC 2026, sobre todo desde la provincia de Río Negro?

Respuesta: Muy contentos. Siempre OTC genera un marco de networking muy importante para todo lo que es la Cuenca Neuquina. Me parece que Vaca Muerta es un actor central hace muchos años, y más ahora. Nosotros venimos a hablar un poco sobre lo que es Río Negro: la seguridad jurídica, el marco ideal para inversiones, y la estabilidad política que le ofrecemos a los grandes proyectos que van a permitir evacuar toda esa la producción de Vaca Muerta y todo aquel que quiera invertir en Rio Negro.

P: Mañana va a haber una jornada especial en la que se va a estar hablando de la Argentina, de Vaca Muerta, y de la posición estratégica de seguridad energética para proveer sobre todo el GNL que va a salir desde las costas de Rio Negro. ¿Qué expectativas van a tener ustedes? Porque es un auditorio en el que hay empresas potencialmente inversoras.

R: Estamos viendo que -lamentablemente- por los conflictos bélicos del mundo y por la geopolítica, se aceleran en los últimos tiempos los proyectos de GNL, los cuales tienen su salida por el Golfo San Matías en Río Negro. Lo que esperamos justamente mañana es ver cómo ha impactado estas últimas noticias en aquellos grandes jugadores del GNL a nivel mundial, y obviamente poder vincularlos con estos proyectos.

P: Por último, este es un evento que hace año a año, en el que Argentina y Río Negro vienen participando desde hace un par de años. ¿Cómo ves la participación argentina en esta ocasión?

R: Cada vez más grande, cada vez más importante. Cada vez el volumen de empresas -sobre todo en la Cuenca Neuquina- me parece que es importantísimo. Nosotros este año vinimos ya con nuestra empresa hidrocarburífera provincial también. Así que siempre es un buen momento para venir y contar lo que tenemos

(Río Negro)