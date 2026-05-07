Catriel: preocupación por presencia de mujer con arma blanca en una escuela

Padres denuncian un nuevo episodio con arma blanca en una escuela primaria y reclaman presencia policial permanente. Juntarán firmas este jueves en el establecimiento para exigir seguridad.

El hecho ocurrió en la Escuela Primaria N°195 ubicad en barrio Santa Cruz, donde una persona habría intentado ingresar al establecimiento portando un arma blanca al momento de retirar a un alumno. La situación generó alarma entre familias y personal educativo.

Aseguran que no sería un caso aislado y recuerdan antecedentes recientes de amenazas y hostigamientos dentro de la comunidad educativa.

Familias vinculadas a la institución señalaron que este tipo de episodios no serían nuevos dentro de la comunidad educativa. Semanas atrás, vecinos y padres ya habían advertido en redes sociales sobre una situación similar, relacionada con una mujer que presuntamente hostigaba al personal de la escuela y que también habría sido vista portando un arma blanca en inmediaciones del establecimiento.

La reiteración de denuncias encendió la alarma entre los padres, quienes consideran que la situación “se está saliendo de control” y reclaman respuestas urgentes por parte de las autoridades educativas y de seguridad.

Entre los pedidos más reiterados aparece la asignación de un efectivo policial fijo por turno, especialmente en horarios de ingreso y salida de alumnos, momentos considerados de mayor vulnerabilidad.

La situación también abrió un nuevo debate sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de actuación ante hechos de violencia escolar y garantizar condiciones seguras tanto para estudiantes como para trabajadores de la educación.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo denuncias penales radicadas tras el último episodio ni cuáles serán las medidas concretas que se adoptarán para reforzar la seguridad en el establecimiento.