Catriel se prepara para vivir el Torneo de Beach Vóley en marzo » Catriel25Noticias.com

La Municipalidad de Catriel llevará adelante el Torneo de Beach Vóley, una propuesta deportiva abierta a la comunidad que se desarrollará los días 6, 7 y 8 de marzo, desde las 9:00 horas, en el SUM Municipal Eldo Carro.

El evento contará con la participación de distintas categorías, promoviendo la inclusión deportiva y la práctica recreativa:

La iniciativa, organizada por el municipio, busca generar espacios de encuentro a través del deporte, fomentar hábitos saludables y seguir fortaleciendo el desarrollo de actividades comunitarias para todas las edades.

Desde la organización destacaron que este tipo de torneos permiten acompañar el crecimiento del vóley en la ciudad, al tiempo que consolidan al deporte como una herramienta de integración social y participación ciudadana.

Lugar: SUM Municipal Eldo Carro

Consultas e inscripciones: 299 556 0832

Catriel continúa apostando al deporte como motor de bienestar, recreación y construcción comunitaria.