padres reclaman terminar obras en la Escuela n° 218 » Catriel25Noticias.com

Otra vez la comunidad educativa de la Escuela Primaria n° 218 “Gral Enrique Mosconi” padece la inacción o poca previsibilidad del Ministerio de Educación. La reparación del techo de la escuela ya lleva casi una década y estaría lejos de solucionarse. Los padres se expresaron a través de un escrito.

«Quienes integramos la Cooperadora Escolar de la Escuela N° 218, junto a madres, padres y familias de la comunidad educativa, queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación edilicia que atraviesa nuestro establecimiento desde hace varios años.

Desde el período de pandemia y la gran nevada, cuando la escuela permanecía cerrada, comenzaron graves filtraciones en el techo que afectaron el normal funcionamiento del edificio. A partir de ese momento se inició un trabajo conjunto con los organismos responsables —entre ellos el Ministerio de Educación y distintas áreas gubernamentales— con el objetivo de lograr una solución definitiva. Sin embargo, hasta la fecha, las intervenciones realizadas han sido únicamente parches o arreglos provisorios, que nunca resolvieron el problema de fondo.

Como cooperadora, siempre hemos actuado con compromiso y responsabilidad, colaborando dentro de nuestras posibilidades en mejoras menores que aporten bienestar a los estudiantes y a toda la comunidad educativa. Incluso nos hemos adaptado a situaciones complejas, organizando espacios alternativos, utilizando galerías y generando “burbujas” para garantizar la continuidad escolar.

Reclamos de los padres en el año 2021 por el mismo tema

Lamentablemente, consideramos que el esfuerzo por parte del Estado ha sido insuficiente. En reiteradas oportunidades se han contratado empresas que no cumplieron con lo pactado o cuyos trabajos no tuvieron la calidad ni supervisión necesaria, lo que derivó en un deterioro progresivo del edificio.

En el último aniversario de la ciudad de Catriel 2025, el señor gobernador Alberto Weretilneck anunció públicamente una nueva obra para solucionar definitivamente el problema, «El Sobretecho». No obstante, hoy nos encontramos a pocos días del inicio del ciclo lectivo sin certezas sobre su ejecución, y con un techo que presenta un estado aún peor que al finalizar el año pasado.

Esta situación nos genera una profunda angustia y nos pone en estado de alerta, ya que no queremos que la educación de nuestros hijos sea tratada como un gasto o un recorte presupuestario. Por el contrario, creemos firmemente que la educación es una inversión esencial para el futuro de nuestros niños, de nuestra provincia y de nuestro país.

Por ello solicitamos con carácter urgente:

Información clara y oficial sobre el estado actual de la obra.

Garantías de condiciones seguras para el inicio de clases.

Una solución definitiva y no provisoria al problema edilicio.

Reafirmamos nuestra voluntad de diálogo y de trabajo conjunto, pero también nuestra responsabilidad de defender el derecho de nuestros hijos a una educación digna, segura y de calidad».

Cooperadora Escolar – Escuela N° 218 y Padres Colaboradores.