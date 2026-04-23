Picadas en el centro de Catriel: el Municipio aplicará multas millonarias

El secretario de Gobierno de Catriel, Diego Pereyra, confirmó que ya cuentan con registros fílmicos de las maniobras ilegales en Avenida San Martín. Habrá sanciones de oficio y apuntan al trabajo conjunto con la Policía.

Tras la viralización de un video que muestra picadas ilegales en plena Avenida San Martín, en el centro de Catriel, el secretario de Gobierno municipal, Diego Pereyra, salió a dar precisiones sobre la intervención oficial y las medidas adoptadas frente a una situación que generó fuerte preocupación en la comunidad.

El funcionario confirmó que el Municipio ya identificó a los responsables a través del sistema de monitoreo urbano y avanzará con sanciones de oficio. “Tenemos los registros fílmicos de las picadas y, por decisión de la intendenta, se va a notificar a los involucrados y labrar las actas correspondientes”, aseguró.

En ese sentido, detalló que las multas previstas para este tipo de infracciones son elevadas. “Estamos hablando de sanciones que superan los 3 millones de pesos, además de la posible retención de la licencia de conducir”, explicó.

Pereyra también se refirió a los controles de tránsito en la ciudad, reconociendo que si bien existen operativos, la disponibilidad de personal es limitada, especialmente en horario nocturno. “Se realizan controles, pero no siempre se puede cubrir todos los puntos al mismo tiempo”, indicó.

Además, aclaró que el área de Tránsito municipal no cuenta con facultades para realizar persecuciones, una tarea que corresponde exclusivamente a la Policía. “El municipio acompaña luego con las infracciones y el secuestro de vehículos, pero la intervención directa en estas situaciones es competencia policial”, remarcó.

En ese marco, el funcionario también expuso las limitaciones operativas que enfrenta la fuerza policial en la localidad. Señaló que la comisaría cuenta con escasos recursos y una flota reducida de móviles, lo que dificulta una respuesta inmediata ante este tipo de hechos.

La problemática no se limita únicamente a las picadas. Pereyra advirtió sobre otras conductas de riesgo que se han intensificado en las calles de la ciudad, como el uso de escapes antirreglamentarios en motocicletas y las maniobras peligrosas en bicicletas, conocidas como “wheelies”, principalmente entre jóvenes.

“Se han secuestrado muchas motos y retirado escapes ilegales. Incluso hay cerca de 100 unidades que deben ser destruidas según lo establece la normativa vigente”, precisó.

Finalmente, el secretario de Gobierno apeló a la responsabilidad social y al rol de las familias para prevenir este tipo de conductas, al tiempo que aseguró que el Municipio continuará reforzando los controles en conjunto con la Policía.

“El objetivo es garantizar la seguridad vial y que los vecinos puedan circular sin temor”, concluyó.

La situación vuelve a poner en agenda el debate sobre los controles nocturnos y la necesidad de reforzar recursos para evitar que este tipo de episodios se repitan en zonas céntricas de la ciudad.

Foto de portada (Archivo Web)