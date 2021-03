Causa tráfico de drogas en Catriel y Nqn. Zamataro: “No hay pruebas que comprometan a mi cliente”

“Solicitamos el sobreseimiento de mi cliente”, anunció el Dr. Angelo Zamataro, abogado del hospitalario de Catriel que está involucrado en una causa por tráfico de drogas.

A mediados de febrero se vivió una gran conmoción en la comunidad Catrielense tras una serie de allanamientos en esta ciudad y en Neuquén, a partir de una investigación que duró aproximadamente 7 meses, se secuestraron drogas, armas de fuego y dinero en efectivo de una organización que comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

Un trabajador de la salud de Catriel se vio involucrado en el caso, y el abogado Zamataro asumió la defensa: “hace tres semanas me presenté en el expediente de manera virtual, la semana pasada tuve acceso a todo el legajo completo, haciendo un análisis pormenorizado de todas las pruebas que había contra mi defendido y ahí empecé a analizar y cotejar con la situación que se había trasladado públicamente. Puedo empezar a desvirtuar un montón de cuestiones que no tienen nada que ver ni comprometen a mi cliente”, sostuvo en diálogo exclusivo con “Radio Alas y C25N”.

“Se hablaron cuestiones personales, de su trabajo personal, de su trabajo público, y la realidad es que yendo al expediente no encuentro nada que comprometa ni siquiera de manera seria a mi cliente”, enfatizó.

Zamataro anunció que este lunes solicitó el sobreseimiento del trabajador de la salud, “ratificando nuestro pedido en el sentido de no haber indicios probatorios, ni de ningún tipo, que puedan comprometer su dignidad e integridad en lo inherente a su persona. No he visto ningún tipo de accionar o documento que lo comprometa a él frente la justicia federal y a la causa que nos implica”.

(Uno de los allanamientos en Catrel)

ALLANAMIENTOS

En el marco de la causa investigada y tras la orden de la justicia federal se realizaron una serie de allanamientos, 5 en Catriel y 5 en Neuquén, resultaron positivos lográndose incautar un total cercano al medio kilo de cocaína, distribuido en 4 de los lugares allanados.

También se secuestraron más de 3 kilos de marihuana, hallados casi en su totalidad en uno de los domicilios neuquinos, plantas de cannabis sativa, balanzas, teléfonos, elementos de corte y fraccionamiento, pastillas Clonazepam y derivados, dos armas de fuego y gran cantidad de proyectiles de diversos calibres. En cuanto al dinero en efectivo encontrado en los diferentes allanamientos, ronda una cantidad cercana a los $ 230.000.=

En ese sentido el abogado aclaró: “uno de los puntos que yo quería destacar de la falsedad de todo lo que se dijo, es que en los allanamientos particulares a mi cliente, en el trabajo y en su vivienda se encontró “cero”, cero dinero, cero elemento, cero carga probatoria”.

“Nada compromete a mi cliente, él dice que es inocente, ahora debemos esperar la decisión del juez, procesar o sobreseer”, indicó.

También hubo versiones de la supuesta detención del trabajador de la salud de Catriel, a lo que Zamataro respondió: “mi cliente fue demorado en principio, se le practicaron los procedimientos por averiguación de antecedentes e inmediatamente se fue a su casa, desde el día 26 de febrero está en su casa con su familia, a la espera de la continuidad del proceso”.

“Investigaron la ambulancia y no encontraron nada”, agregó.

(Parte de lo secuestrado en allanamientos en Catriel y Nqn)

INVESTIGACIÓN

Cabe recordar que la investigación se inició luego de una denuncia al 0800 DROGAS de la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) de la Secretaría de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro.

“Sí puedo confirmar que la denuncia se inicia de manera anónima con los servicios que el estado brinda. El tema es el después, una persona puede tener un montón de cuestiones en la vida privada, mientras no afecte la moral y las malas costumbres a terceros, la realidad es que para que eso afecte al bien jurídico protegido que en este delito se investiga, mi cliente no lo ha afectado”, destacó el abogado.

Con respecto a la situación del hospitalario en la causa, su abogado indicó: “claramente en alguna situación se encuentra situado, se encuentra involucrado en alguna que otra cuestión, pero en lo que hace a la causa tal como está investigada y hacia donde tiende ir, no hay nada contra mi cliente, por eso pedimos el sobreseimiento y estamos confiados en que la justicia actúe rápido”.

FAMILIA

Ante las versiones que involucraban al hijo del trabajador de la salud en esta causa, el abogado sostuvo: “son cuestiones dolorosas para la familia de mi cliente, la verdad es que ninguna persona familiar ni allegada conocida de mi cliente tiene implicancia en la causa, cero, no existe en la investigación”.

TRABAJO

El hospitalario todavía no vuelve a incorporarse a su trabajo, no ha sido notificado por parte de sus empleadores tanto del estado como de sus jefes directos, “la realidad es que el mes de marzo no estuvo diagramado. Estamos esperando que se resuelva su situación procesal para poder informar inmediatamente, ya sea a través de un telegrama o carta documento, para que lo diagramen y vuelva a su puesto de trabajo”, anticipó Zamataro.

“Entendemos que ha habido aquí un irresponsabilidad del estado, mi cliente es empleado del estado y necesitamos que él trabaje porque tiene una familia que atender, una vida que llevar”, Finalizó



