Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue celebró el inicio de clases de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias en Catriel y aseguró que el objetivo es seguir acercando carreras de salud al interior de Río Negro.

Con gran entusiasmo y una importante convocatoria de estudiantes (150 estudiantes), comenzó oficialmente en Catriel la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, una propuesta académica impulsada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue.

La Decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Silvia Ávila, expresó su felicidad por el inicio de la carrera y destacó el trabajo conjunto realizado para concretar este proyecto educativo en la ciudad.

“Felices acá en Catriel, ya con la primera clase de la Tecnicatura Universitaria en Emergencias. Esto es un sueño”, sostuvo Ávila, quien además remarcó que la iniciativa nació a partir de una propuesta impulsada por la rectora de la universidad y su equipo de trabajo para llevar la educación universitaria al territorio.

La decana destacó especialmente el acompañamiento del Municipio local y el compromiso de la Intendenta Daniela Salzotto para hacer posible la llegada de la carrera a la ciudad.

“La fuerza y la energía que tiene la intendenta de Catriel y nuestras ganas de tener más carreras de salud se conjugaron para que esto hoy sea realidad”, afirmó.

Ávila subrayó además que se trata de un hecho histórico para la región, ya que es la primera carrera vinculada a Medicina que la Facultad dicta en Río Negro fuera de la ciudad de Cipolletti.

La Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias tendrá una duración de dos años y medio y formará técnicos universitarios especializados en emergencias. Según explicó la decana, la propuesta será principalmente presencial, aunque contará con algunas instancias virtuales.

“Es una carrera eminentemente presencial, con prácticas en centros de salud, hospitales y también en el centro de simulación”, explicó.

En ese sentido, adelantó que algunas actividades prácticas deberán realizarse en Cipolletti, aunque ya cuentan con el respaldo del Municipio para facilitar los traslados de los estudiantes.

La titular de la Facultad de Ciencias Médicas también dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas carreras universitarias relacionadas con la salud en Catriel en el futuro.

“La idea es acercar las carreras de salud a cada localidad. Hay que ir cumpliendo pasos, pero si uno no proyecta y no sueña, nunca se concreta”, expresó.

Finalmente, recordó que el proceso para concretar esta nueva tecnicatura demandó tres años de trabajo, atravesando distintas instancias académicas y administrativas hasta lograr la aprobación y el financiamiento necesario.

“Este proyecto parecía muy difícil de concretar y hoy ya es una realidad. Ahora hay que disfrutarlo, trabajarlo y seguir pensando en nuevas carreras para Catriel”, concluyó.