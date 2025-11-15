chocó auto estacionado y se fugó » Catriel25Noticias.com

Ocurrió este viernes cerca de las 23:00 horas en calle Atenas al 470 (Cuatro Esquinas). La familia damnificada realizó la denuncia en la Comisaría local.

Se comentaron los vecinos, el Toyota “Yaris” estaba estacionado en la calle cuando se escuchó un fuerte golpe. Se lo impactó fuerte en la parte trasera y al moverlo, también fue dañado en la parte frontal contra una camioneta Chevrolet que no sufrió daños.

En redes, los vecinos mencionaban que el auto que provocó el choque sería un Volswagen oscuro conducido por una mujer que se fue del lugar sin reportar lo ocurrido a sus propietarios.

EN DESARROLLO….