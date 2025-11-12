Comenzó la obra de pavimentación de la colectora Mosconi » Catriel25Noticias.com

Una intervención estratégica que forma parte de una mirada integral sobre el crecimiento ordenado, la conectividad y el desarrollo urbano de nuestra ciudad.

En esta primera etapa se intervendrán 7.270 m² en total:

4.610 m² desde Roque Sáenz Peña hasta Ciudad de Añatuya

2.660 m² desde Ciudad de Añatuya hasta Canadá

La intendenta Daniela Salzotto recorrió el inicio de los trabajos que lleva adelante la empresa BRAMIX SRL, destacando la importancia de esta obra para el progreso de Catriel:

“Esto significa un hecho histórico y que en poco tiempo vamos a ver el cambio.”

La obra es financiada con fondos del Bono Petrolero y por administración propia del Municipio, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el desarrollo con recursos genuinos y planificación.



