Convocan a Familias Solidarias para cuidado temporal » Catriel25Noticias.com

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia convoca a familias de Catriel que estén dispuestas a ofrecer un espacio de cuidado temporal de niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con su familia de origen por medidas de protección. La localidad se incorporó al programa provincial Familias Solidarias, una iniciativa que busca sumar hogares dispuestos a brindar contención.

Ante estas situaciones, se convoca a familias de la comunidad que estén dispuestas a ofrecer un espacio de cuidado temporal. La participación es voluntaria y se mantiene durante el tiempo necesario hasta que se resuelva la situación que motivó la medida de protección.

El programa promueve que las infancias y adolescencias puedan atravesar estas situaciones en un entorno familiar transitorio, evitando la institucionalización mientras se trabaja para resolver la situación que originó la separación.

Las intervenciones se llevan adelante cuando se han agotado las instancias de acompañamiento destinadas a sostener al niño, niña o adolescente dentro de su entorno familiar. En esos casos, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) dispone una medida excepcional orientada a garantizar su cuidado y bienestar.

La convocatoria tiene como objetivo ampliar la red de hogares solidarios en la ciudad, fortaleciendo las alternativas de cuidado para niñas, niños y adolescentes que atraviesan procesos de restitución de derechos.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse a la oficina local de SENAF, ubicada en Santa Rosa 79, comunicarse al teléfono 299 4572242 o escribir al correo electrónico senaf.catriel.avo2@gmail.com