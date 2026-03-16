Río Negro acompañó la apertura del Instituto Vaca Muerta » Catriel25Noticias.com

El Gobernador Alberto Weretilneck participó de la inauguración del Instituto Vaca Muerta, un centro de formación técnica creado para preparar mano de obra especializada para la industria energética, uno de los principales desafíos que enfrenta el crecimiento del sector en la región.

El acto se realizó en la ciudad de Neuquén y reunió a autoridades provinciales, nacionales, empresariales y sindicales, entre ellas el Gobernador de la vecina provincia, Rolando Figueroa; el Intendente neuquino Mariano Gaido; el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el Secretario General del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci y la Ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

El nuevo instituto surge como una respuesta a uno de los cuellos de botella más importantes de la industria: la falta de trabajadores técnicos capacitados para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y la expansión de proyectos energéticos en la región. El desarrollo de la actividad está generando una demanda creciente de personal especializado, lo que abre nuevas oportunidades laborales para miles de jóvenes en toda la Patagonia.

“Nos sentimos más hermanados que nunca y formando parte de un momento histórico del norte de la Patagonia. Cada hecho que pasa en Neuquén para los rionegrinos es motivo de enorme satisfacción”, expresó Weretilneck durante el acto.

Formación para la nueva etapa energética

El Instituto Vaca Muerta ofrecerá capacitaciones técnicas orientadas a las necesidades reales de la industria, con cursos vinculados a perforación, producción, mantenimiento, seguridad operativa y otras especialidades clave para el desarrollo del sector. Estas formaciones están pensadas para cubrir la creciente demanda de trabajadores que requerirán los proyectos energéticos que hoy se expanden en toda la región.

Durante su discurso, el Presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el carácter estratégico del proyecto: “No hay crecimiento si no hay educación. Para desarrollar Vaca Muerta necesitamos formación y oportunidades para que miles de personas puedan trabajar bien y con seguridad en la industria energética”.

El Gobernador neuquino Rolando Figueroa remarcó que el desarrollo energético requiere más que recursos naturales: “Vaca Muerta es una roca, pero no alcanza con la roca. Para transformarla en desarrollo se necesitan inversiones, trabajo, educación y decisiones políticas”.

Una transformación que ya es realidad

Weretilneck subrayó que la apertura del instituto se inscribe en un proceso más amplio de transformación energética que atraviesa toda la región patagónica.

“No estamos hablando de sueños ni de proyectos: estamos hablando de realidades. El VMOS avanza, el GNL avanza y Vaca Muerta crece. Nación, empresarios, trabajadores y provincias están logrando que Argentina sea un actor central en el mercado mundial de la energía”, afirmó.

En ese sentido, el Mandatario rionegrino remarcó que el desarrollo energético que impulsa Vaca Muerta también abre oportunidades estratégicas para Río Negro, especialmente a partir de los proyectos de exportación, infraestructura y logística que se consolidan en la provincia. “Este proceso también significa más oportunidades para los rionegrinos. El crecimiento de la industria energética y los proyectos que se desarrollan en nuestra provincia van a demandar cada vez más trabajadores capacitados”, sostuvo.

Miles de inscriptos ya aguardan el comienzo de los cursos

El Instituto Vaca Muerta funcionará en el Polo Tecnológico de Neuquén, un espacio especialmente equipado con aulas, simuladores y áreas de práctica pensadas para la formación técnica de trabajadores del sector energético.

El interés por la propuesta quedó reflejado desde su lanzamiento: más de 13.000 personas ya se inscribieron para acceder a las capacitaciones, evidenciando la fuerte demanda de formación vinculada al crecimiento de la industria. El centro tendrá capacidad para formar entre 2.000 y 3.000 trabajadores por año, con cursos orientados a las necesidades operativas de Vaca Muerta.

Para Río Negro, este proceso también abre una oportunidad estratégica: la formación técnica será clave para que cada vez más jóvenes rionegrinos puedan acceder a los nuevos empleos vinculados al desarrollo energético y a los proyectos de exportación de petróleo y gas que se consolidan en la provincia.

La apertura del Instituto Vaca Muerta representa así un paso clave para garantizar el capital humano necesario que acompañe el crecimiento del sector energético, uno de los motores productivos más importantes del país para las próximas décadas.