Municipio bachea en Puente Dique (Ruta 151) » Catriel25Noticias.com

Un operativo de bacheo y acondicionamiento se llevó adelante en un sector crítico de la Ruta Nacional 151, tras reiterados reclamos por el estado del asfalto en las inmediaciones del Puente Dique del río Colorado, un punto clave de conexión entre las provincias de Río Negro y La Pampa.

Los trabajos fueron impulsados por el municipio de Catriel, luego de un pedido realizado por la Policía Caminera de Río Negro, que advirtió sobre la presencia de pozos en el sector del puente que representan un riesgo para quienes circulan diariamente por la ruta.

Ante esta situación, la intendenta Daniela Salzotto dispuso el despliegue de un operativo para reparar y acondicionar el área.

Si bien se trata de un tramo cuya jurisdicción corresponde a organismos provinciales y nacionales, el municipio decidió intervenir con recursos propios para brindar una respuesta rápida frente a un problema que afecta la seguridad vial.

Del operativo participaron equipos de la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil, que realizaron tareas de bacheo, limpieza y mejoras en el sector del destacamento policial y sus alrededores.

Desde el municipio destacaron que la intervención busca mejorar las condiciones de circulación en un punto estratégico del corredor vial y reafirmaron el compromiso de colaborar en acciones que contribuyan a la seguridad de quienes transitan por la región, incluso cuando se trata de sectores que no dependen directamente de la órbita municipal.