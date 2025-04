denuncian brutal golpiza policial a un hombre » Catriel25Noticias.com

Según explicó a radio “Alas” la hija de Alfredo Hernández, la policía lo bajó del auto de los pelos, le pegó patadas en el piso y lo llevó al calabozo”. El hombre fue derivado de urgencia a General Roca donde permanece internado.

Carolina Hernández relató lo sucedido en detalle.

“Mi papá sale en su camioneta del lugar donde vive, choca al vehículo de un vecino, sale el dueño y discuten por lo sucedido. A los pocos minutos llega la policía, le bloquea el paso y solicita la documentación, la presenta y cuando le piden que se baje de la camioneta él se niega por lo que deciden bajarlo a la fuerza. Según nos comentan los vecinos, lo bajaron de los pelos, lo tiraron al piso, lo patearon en la cabeza y el cuerpo y se lo llevaron a la comisaría”.

“Cuando fuimos a verlo le llevamos ropa y nos dijeron que no era necesario porque ya se iba a su casa. Luego que lo revisa el médico policial lo dejaron salir por una puerta trasera para que no lo veamos como estaba. Cuando lo vimos no podíamos creer como lo habían dejado. Está desfigurado”.

“Según nos cuenta mi papá, luego de detenerlo, lo llevaron al hospital y lo metieron al calabozo y le seguían pegando hasta desmayarlo”

“Cuando mi papá regresó a su casa habló con el vecino y se pusieron de acuerdo en que iba a pagar los daños de su auto”, dijo

Cerca de las 20:00 horas de este jueves, Carolina se encontraba en General Roca ya que su padre fue derivado de urgencia por el hospital Catriel.

Este medio intentó comunicarse con las autoridades policiales pero no hubo devolución.