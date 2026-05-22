Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Unión Deportiva Catriel recibirá este fin de semana a San Martín por una nueva fecha del Torneo Apertura de Liga Confluencia. Tras su reciente participación en el Torneo Patagónico, el “Canario” buscará hacerse fuerte de local y comenzar a escalar posiciones en la tabla general.

El Club Unión Deportiva Catriel afrontará un fin de semana clave por la 11° fecha del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia, cuando reciba a Club San Martín en distintas categorías formativas y superiores.

Luego de culminar recientemente su participación en el Torneo Patagónico, el conjunto “Canario” volverá a enfocarse plenamente en el certamen regional, donde necesita comenzar a sumar de a tres para salir de los últimos puestos de la tabla general en Primera División.

La actividad comenzará el sábado 23 de mayo con la programación de divisiones inferiores. En Catriel se disputarán los encuentros de Predécima, Décima, Novena y Octava, mientras que Séptima, Sexta y Quinta jugarán en condición de visitante en Cipolletti.

El domingo 24 de mayo llegará el turno de las categorías superiores en la cancha de la Depo. La jornada arrancará con el duelo de Tercera División desde las 11:00, mientras que el plato fuerte será el choque de Primera División a partir de las 13:00 horas.

En la institución aurinegra saben que será un compromiso determinante para comenzar a recuperar terreno en el campeonato y volver a hacerse fuertes ante su gente