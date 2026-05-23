Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Río Negro se consolidó como la provincia con mejor desempeño fiscal de la Argentina: en el primer trimestre del año, la recaudación de Ingresos Brutos creció 44% interanual, con una suba real del 8%, por encima de la inflación registrada en el período.

El dato confirma el impacto de una economía provincial en movimiento y con rumbo claro, impulsada por Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el empuje de los proyectos mineros sustentables y la llegada de nuevas inversiones privadas. El dato confirma el impacto de una economía provincial en movimiento y con rumbo claro, impulsada por Vaca Muerta, el desarrollo del GNL, el empuje de los proyectos mineros sustentables y la llegada de nuevas inversiones privadas.

Según informes de la consultora económica Politikon Chaco, la Provincia encabezó el ranking nacional del trimestre y se ubicó dentro del selecto grupo de las únicas 5 jurisdicciones que lograron ganarle a la inflación en los últimos 3 años, junto a Córdoba, Tucumán, Chubut y Neuquén.

Desde el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Recaudación aclararon que este hito no se debe a una mayor presión fiscal sobre las actividades tradicionales, sino al impacto directo de las leyes de promoción económica y los beneficios fiscales estratégicos implementados para atraer capitales privados.

En un escenario nacional de caída de transferencias y presión sobre las cuentas públicas, el dato muestra una tendencia positiva: Río Negro fortalece sus recursos propios a partir de la expansión de nuevas actividades, aunque en un contexto que sigue exigiendo orden, prudencia y cuidado estricto de cada peso público.

Alejandro Palmieri (AGR)

Los datos clave del desempeño fiscal

• Liderazgo real: la recaudación de Ingresos Brutos creció un 44% interanual en el primer trimestre, lo que representa una suba real del 8% (superando la inflación del período que fue del 32%).

Podio federal: Río Negro (8% real) superó ampliamente al resto de las provincias que mostraron índices positivos: San Juan (6,7%), Córdoba (3,3%), Entre Ríos (2,9%), Mendoza (2,8%) y Neuquén (1,5%). El escenario resalta aún más considerando que, en contraste con este grupo, las restantes 19 jurisdicciones del país registraron variaciones reales negativas, quedando por debajo de la línea inflacionaria.

Autonomía financiera y expansión productiva: Mientras la coparticipación nacional cayó en el primer cuatrimestre (creció solo un 25%, quedando casi 7 puntos por debajo de la inflación), los recursos propios provinciales crecieron 15 puntos por encima del nivel inflacionario.

Al respecto, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri, expresó que este indicador “no es un hecho aislado, sino el reflejo de una provincia en pleno movimiento”, y explicó que “las grandes empresas vinculadas al sector hidrocarburífero y las inversiones proyectadas en áreas clave como el petróleo y el GNL están traccionando con un nivel de actividad muy importante”.

“Lograr que nuestra recaudación propia crezca un 8% en términos reales en el trimestre significa haber superado la inercia de la inflación y habernos posicionado al frente de las jurisdicciones del país”, destacó.

“Los rionegrinos estamos demostrando de qué somos capaces cuando combinamos previsibilidad, recursos naturales estratégicos y un gobierno decidido a acompañar el desarrollo productivo. Los primeros y grandes resultados están a la vista, marcan un rumbo claro y confirman el crecimiento de la provincia de Río Negro hoy”, concluyó el funcionario.