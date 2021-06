Desagues cloacales en Catriel: solución a un viejo problema y fuente de trabajo

La Intendenta Viviana Germanier y el Legislador Provincial Carlos Johnston anunciaron hoy en conferencia de prensa la obra del Sistema de Desagues Cloacales de Catriel, un ambicioso proyecto que mejorará la calidad de vida de todos los catrielenses y además generará más de 400 puestos de trabajo.

Ayer se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para para poner en marcha la obra que demandará una inversión de $440.000.000.

El proyecto permitirá tratar y transportar los efluentes cloacales de manera eficiente por los próximos 20 años.

“Son gestiones de años que los catrielenses estamos haciendo realidad”

“Se trata de obras de infraestructura fundamentales para sanear nuestra ciudad y que ademas generarán puestos de trabajo y un movimiento económico importante”, expresó la Mandataria.

Por su parte, Johnston destacó “el crecimiento innegable que ha tenido Catriel y Río Negro en estos ya casi 10 años de gestión del MoVIC y JSRN”

“Hoy tenemos sin duda una ciudad integrada a la provincia y al país, mucho más ordenada y en constante crecimiento”

“Hemos logrado que Catriel, Provincia y Nación, más allá de los signos políticos, trabajemos mancomunadamente por el bienestar de todos los catrielenses”.

Recordamos que a la Obra de Sistemas Cloacales, se le agregan el Plan de Agua Potable, que fue también licitado este año y la construcción del tendido eléctrico del Nuevo Parque Industrial, todas con fondos gestionados ante el Gobierno Nacional.

“Son obras que no se ven, que por ahí no dan rédito politico pero que le cambian la vida a los vecinos, ya que en Catriel no va haber nadie sin cloacas y no va haber nadie sin agua potable”, agregó el Legislador.

La Obra de Sistemas Cloacales será financiada por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un plazo de ejecución de 36 meses.

Los trabajos a ejecutar son:

Se realizará el reacondicionamiento y ampliación del colector principal San Martín Norte, con recambio de cañerías e instalación de bocas de registro.

Se construirá una nueva Estación Elevadora “Rumania” y se acondicionará la estación “Marini” y se realizará el nuevo nexo a la Planta Depuradora a través de 5660 metros de cañería de impulsión hasta la Planta Depuradora.

La Planta Depuradora tendrá una etapa de pretratamiento por medio de rejas finas y desarenador, recepción de camiones atmosféricos, tres líneas de lagunas primarias seguidas por secundarias.

En una segunda etapa los efluentes tratados se utilizarán para riego en un predio lindante a las lagunas de tratamiento.



