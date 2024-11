descontarán los días no trabajados » Catriel25Noticias.com

La Secretaria de Gobierno (Paola Bonomo) confirmó hoy que descontará los días a los agentes municipales que se adhieran al paro por tiempo indeterminado decidido por los tres gremios que los agrupan. También aseguró que se los servicios se van a cumplir.

El conflicto entre los gremios y el ejecutivo municipal continúa y de no llegar a un acuerdo en las próximos días, podría dictarse la conciliación obligatoria.

Esta mañana, a través de radio “Alas” los representantes gremiales apuntaron directamente al gobierno de Salzotto.

Aquí algunos tramos de la entrevista donde hablaron las representantes de ATE, SOYEM y UPCN

“Reconocemos algunos gestos que ha tenido la Intendente pero lamentablemente las representantes paritarias no van a las reuniones con poder de decisión. Si se sentara con nosotros directamente Salzotto seguro que llegaríamos a una solución”, expresaron

También aprovecharon para criticar en duros términos las condiciones laborales. “Hay camiones sin seguro, sin frenos, los compañeros no tienen la ropa adecuada para el trabajo que realizan. Nos cansamos de reclamar esto en las reuniones de trabajo que lamentablemente no solucionan nada”, expresaron

“No estamos muy lejos de arreglar los porcentajes que pedimos. Pero el ejecutivo plantea que nosotros queremos hacer explotar la economía del municipio y no es así. Creemos que es lo que nos merecemos”.

“Hemos dado claras señales de acompañamiento a esta gestión, pero son los colaboradores de la Intendente quienes nos llevan a esta situación. Los funcionarios se subieron un 130% sus sueldos y los trabajadores seguimos postergados, somos los hijos de la pavota. Si no hay plata que no haya para nadie”, dijeron

También desde los gremios criticaron que “el actual gobierno ingresó a más de 100 trabajadores sin ningún tipo de experiencia ni antigüedad y hay decenas de becados o precarizados que desde hace años esperan una oportunidad para que se les asegure estabilidad”.

Sobre el final de la entrevista se hizo referencia al despido de un trabajador que acumula varias faltas. Según las representantes gremiales, “tiene razones para faltar que deben contemplarse”.

Paola Bonomo (Sec de Gobierno)

PALABRA DEL MUNICIPIO:

La Secretaria de Gobierno Paola Bonomo (una de las paritarias), salió al cruce de las declaraciones y aseguró: “Somos un gobierno de diálogo permanente, me llama la atención lo que plantean sobre las condiciones laborales. Nos reunimos en forma permanente y estas cosas no se han planteado y si lo hace se solucionan rápido”, dijo

“Una de las funciones como gobierno es cuidar el patrimonio del municipio y el control de los que se hace y trabaja”

“Cuando asumimos nos encontramos que al menos 50 empleados no concurrían a trabajar y sin embargo los gremios no decían nada”.

“La persona despedida en el día de hoy, acumula 81 faltas entre mayo y octubre sin justificar. Así es imposible mantener a alguien a quién la comunidad con su aporte le está pagando el sueldo”, dijo la funcionaria

Con respecto al reclamo salarial, Bonomo dijo: “Mi sensación es que saben que no hay dinero y que no quieren arreglar. Ellos sabían desde un primer momento que estamos en emergencia económica, siempre lo planteamos así y les dijimos claramente que iba llegar el día que no podríamos sostener los sueldos. Ese día llegó”. “Pasa lo mismo a nivel provincial, el dinero no alcanza”

En cada paritaria llevamos planillas, números, gastos, ingresos, pero a ellos no les interesa, sólo piden aumento. Desde provincia se asombran de los sueldos que se pagan en Catriel. Somos uno de los municipios con los trabajadores mejores pagos”, expresó

“No todos los trabajadores se adhieren al paro. Los servicios y todas las actividades del municipio se van a cumplir como sea. Quienes no trabajen en estos días de medidas de fuerza lo notarán en su recibo de sueldo”, finalizó la Secretaria de Gobierno