descubren restos de un titanosaurio gigante » Catriel25Noticias.com

Un descubrimiento paleontológico de enorme magnitud sacude a la provincia de La Pampa y refuerza su lugar como uno de los territorios con mayor riqueza fósil del país.

En la zona petrolera de 25 de Mayo, un equipo de investigadores encontró restos de un dinosaurio herbívoro que habría medido entre 15 y 20 metros de largo y pesado alrededor de 10 toneladas.

El hallazgo se produjo en el área conocida como Colonia Chica, donde especialistas del Museo Provincial de Historia Natural trabajaban en tareas de prospección. Según explicó su director, Daniel Pincén, el lugar ya había sido identificado el año pasado como una zona de alto potencial, pese a sus condiciones inhóspitas.

El paleontólogo Juan Porfiri, integrante del equipo, confirmó que se trataría de un saurópodo, posiblemente de la familia de los titanosaurios, caracterizado por su largo cuello y cola. Hasta el momento, se han recuperado restos de costillas y extremidades, mientras continúan las excavaciones en busca de nuevas piezas.

“Es un hallazgo de enorme relevancia porque posiciona a La Pampa entre las provincias con mayor riqueza paleontológica del país”, destacó Porfiri.

Las muestras serán trasladadas a laboratorios de la Universidad Nacional del Comahue para su análisis detallado, con el objetivo de determinar con precisión las características del ejemplar. Además, se prevé continuar con las tareas de exploración en la zona, considerada estratégica por su potencial fósil.

El equipo está conformado por especialistas de distintas instituciones, entre ellas la Universidad Nacional (integrado por Juan Porfiri, Federico Poblete Y Lucía Liria, -joven de Catriel que realiza su tesis universitaria-). También participan el Museo Provincial de Historia Natural y el Museo Geominero de 25 de Mayo, en un trabajo conjunto que cuenta con el respaldo del Gobierno provincial y el municipio local.