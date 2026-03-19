múltiples actividades el fin de semana largo » Catriel25Noticias.com

En este fin de semana extra largo por el feriado nacional del 24 de Marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia), el municipio local diagramó una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas.
Cronograma de actividades para reflexionar, recordar y construir memoria colectiva en nuestra ciudad
Del 20 al 24 de marzo
Habrá propuestas culturales, espacios de encuentro y actividades para todas las edades.
Feria de artesanos y artesanas
Merienda entre poesías
Actividades para infancias y juventudes
Acto conmemorativo
Conversatorio
Una invitación a participar, a preguntarnos y a seguir construyendo memoria como comunidad