múltiples actividades el fin de semana largo » Catriel25Noticias.com

En este fin de semana extra largo por el feriado nacional del 24 de Marzo (Día de la Memoria, Verdad y Justicia), el municipio local diagramó una serie de actividades culturales, deportivas y recreativas.

Cronograma de actividades para reflexionar, recordar y construir memoria colectiva en nuestra ciudad

Del 20 al 24 de marzo

Habrá propuestas culturales, espacios de encuentro y actividades para todas las edades.

Feria de artesanos y artesanas

Merienda entre poesías

Actividades para infancias y juventudes

Acto conmemorativo

Conversatorio

Una invitación a participar, a preguntarnos y a seguir construyendo memoria como comunidad