Catriel se prepara para la Carrera Nocturna 2026 » Catriel25Noticias.com

La ciudad de Catriel ya palpita una nueva edición de uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario local. La Carrera Nocturna Catriel 2026 confirmó su nueva fecha para el sábado 25 de abril, una competencia que reunirá a corredores de la región en una jornada deportiva que combina actividad física, recreación y encuentro comunitario.

La prueba se desarrollará bajo la modalidad calle, con dos distancias pensadas para distintos niveles de participación: 10 kilómetros competitivos y 5 kilómetros participativos, permitiendo que tanto atletas experimentados como aficionados puedan ser parte de la propuesta.

En la distancia principal de 10K competitivos, habrá premiación para las categorías damas y caballeros, donde el primer puesto recibirá un premio en efectivo, mientras que el segundo y tercer lugar serán reconocidos con premios sorpresa.

La competencia es organizada por la Municipalidad de Catriel, a través de la Dirección de Deportes, y busca seguir promoviendo el deporte, la vida saludable y la participación de corredores locales y regionales.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/X5gzSLgrqVzu9gUY7

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la organización al 299 5163783.