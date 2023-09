Día del empleado de comercio: se festeja este lunes

Aunque se celebra cada 26 de septiembre, se adelantó un día y los locales y comercios de grandes superficies no abrirán sus puertas.

Cada 26 de septiembre, en Argentina se celebra el Día del Empleado de Comercio, para conmemorar el trabajo de los comerciantes de todo el país. Se considera un día no laborable para el rubro, por lo que suele aprovecharse para descansar y muchos comercios cierran sus puertas.

La fecha no laborable tiene alcance nacional por medio de la Ley 26.541 y los centros de empleados de comercio de Neuquén y Río Negro están adheridos a la misma.

«En materia de remuneración se debe dar cumplimiento a las normas legales

vigentes en materia laboral (LCT y concordantes), y con los alcances de la Ley 26.541. El lunes 25 no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal y se pagará como feriado», detalló el CEC de Neuquén en un comunicado.

Los empleados mercantiles tendrán la opción de prestar o no servicios laborales durante el lunes 25, con todos los efectos y alcances de la mencionada Ley, que asimila dicha

conmemoración a los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de

un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no variará.

Por lo tanto el lunes los empleados tendrán la posibilidad de prestar o no servicios laborales durante la jornada, con todos los efectos y alcances de la Ley 26.541, que asimila dicha conmemoración a los feriados nacionales.

En tanto el martes 26 de septiembre sera un dia laborable con normalidad.