Día Nacional del Mate: como prepararlo

Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate, la bebida consumida en el 90% de los hogares argentinos. Se cree que en el país se consumen, por persona, más litros de esta infusión que de agua por persona por día.

La fecha conmemora al caudillo Andrés «Andresito» Guacurarí y Artigas, impulsor de la producción y distribución de la yerba mate, y único gobernador indígena que hubo en el país.

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), «Andresito» consideraba a la yerba mate un elemento central del aparato productivo por lo que buscó centralizar su cultivo y comercialización en mano de los guaraníes.

La festividad se conmemora desde el año 2015, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.117 que estableció al 30 de noviembre como el Día Nacional del Mate.

MITOS Y DATOS CURIOSOS SOBRE EL MATE

1 – «El mate baja el colesterol y es bueno para el corazón»: si bien el mate aporta polifenoles, vitaminas y minerales, no existe evidencia cientifica de que pueda reducir los niveles de colesterol.

2 – «Tomar mate ayuda a bajar de peso»: el mate no funciona como método de descenso de peso porque no hay alimentos que adelgacen o engorden. Si no es consumido con azúcar, puede ingerirse en planes nutricionales bajos en carbohidratos.

3 – «Desayunar sólo mate está bien»: para que el desayune genere saciedad y aporte energía debe estar compuesto por una infusión, una fruta/verdura, cereales integrales, y alguna fuente de grasas saludables y proteínas.

4 – «El mate reemplaza el agua»: el mate tiene diuréticos que favorecen la eliminación de líquidos, por lo que debería ser acompañado de agua natural.

5 – «Se puede tomar todo el mate que uno quiera»: el mate posee compuestos que pueden irritar en caso de acidez gastico o algún malestar digestivo, por lo que no es ideal tomar más de 2 litros por día.

PASO A PASO PARA PREPARAR UN BUEN MATE

Calentar agua, luego colocarla en un termo. Tener en cuenta que el agua no debe estar tibia ni dejarse hervir , para tomar «buenos mates» la temperatura del agua aconsejable es de 70 a 80°C .

, para tomar «buenos mates» la temperatura del agua aconsejable es de . Colocar yerba dentro del mate hasta alcanzar las tres cuartas partes del mismo . Si lo desea, para que los primeros mates no sean tan amargos, puede agregar una o dos cucharaditas de azúcar.

. Si lo desea, para que los primeros mates no sean tan amargos, puede agregar una o dos cucharaditas de azúcar. Tapar con una mano la boca del mate, invertirlo y agitarlo unos instantes. Volver el objeto a su posición normal. Cuidar que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y además se forme un pequeño agujero.

unos instantes. Volver el objeto a su posición normal. Cuidar que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y además se forme un pequeño agujero. Para comenzar el mate, colocar agua tibia suavemente en el hueco que quedó en la yerba. Iniciar el mate con agua tibia, permitirá que no se queme la yerba y pierda el gusto. Deje reposar unos instantes.

Iniciar el mate con agua tibia, permitirá que no se queme la yerba y pierda el gusto. Deje reposar unos instantes. Introducir la bombilla en el hueco húmedo.

en el hueco húmedo. Una vez que se concretaron estos pasos, se puede comenzar a cebar el mate.

Procurar no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar, esto permitirá que no moje toda la yerba y así disfrutará más tiempo de unos exquisitos mates.

y cebar siempre en el mismo lugar, esto permitirá que no moje toda la yerba y así disfrutará más tiempo de unos exquisitos mates.

CÓMO LIMPIAR LA BOMBILLA

La bombilla es uno de los utensilios a los que más atención hay que prestarle porque contiene restos de yerba, azúcares, sarro y otras impurezas. En este sentido, los expertos recomiendan

Lavarla después de cada uso.

Cada 15 días realizar una limpieza profunda , sumergiéndola en agua hirviendo durante 25 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

, sumergiéndola en agua hirviendo durante 25 minutos con dos cucharadas de bicarbonato de sodio. En ambos casos, hay que dejarla sobre un paño limpio hasta que se seque sola .

. Luego fregarla con un cepillo y quitar los restos de yerba seca . En caso de que hayan quedado sedimentos, existen cepillos de cerdas que pueden comprarse en ferreterías.

. En caso de que hayan quedado sedimentos, existen cepillos de cerdas que pueden comprarse en ferreterías. Se recomienda usar bombilla de acero inoxidable de resorte o filtro desarmable, evitando apliques, dijes o tallados.



