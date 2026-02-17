dos camiones impactaron de frente y se incendiaron » Catriel25Noticias.com

Un violento choque entre dos camiones tuvo lugar este martes minutos después de las 13:30 en la Ruta Nacional 22, en la zona de la curva de Cervantes.

El siniestro dejó a tres personas lesionadas que fueron trasladas al Hospital de Cervantes y el impacto provocó el incendio de un semirremolque. El siniestro generó un amplio operativo de emergencia y todavía trabajan en el lugar agentes policiales.

El hecho se registró alrededor de las 13.30, a la altura del kilómetro 1163 en la zona de curvas de Cervantes, confirmado por fuentes policiales. Según las primeras averiguaciones, los vehículos de gran porte circulaban en sentidos opuestos cuando colisionaron de manera frontal en un tramo con una curva pronunciada.

El impacto provocó el incendio del semirremolque

Producto del impacto, uno de los semirremolques se prendió fuego, lo que generó una densa columna de humo visible a varios kilómetros. Las llamas consumieron parte de la estructura del transporte y obligaron a actuar con rapidez para evitar que el fuego se propagara.

Tres personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas para su atención al Hospital de Cervantes. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la gravedad de las heridas

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, quienes ordenaron el tránsito vehicular y el personal médico, que coordinaron el traslado al hospital de Cervantes.