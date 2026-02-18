Secuestran vehículo tras chocar contra un auto estacionado » Catriel25Noticias.com

El domingo a las 6 de la mañana, personal de la Comisaría 9° de Catriel procedió al secuestro de una camioneta que había protagonizado una colisión en la ciudad.

El procedimiento se realizó en calle Córdoba, donde efectivos policiales, junto a integrantes del gabinete de Criminalística, llevaron adelante el secuestro del vehículo involucrado en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles España y Roca, cuando el rodado mayor impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado sobre calle España.

Tras las actuaciones correspondientes, la camioneta fue trasladada a la unidad policial, previo fajado y peritaje realizado por el personal del gabinete criminalístico, en el marco de las diligencias para determinar las circunstancias del hecho.