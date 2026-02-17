apareció abandonada la camioneta robada » Catriel25Noticias.com

En un rápido accionar policial, se dio con la camioneta Jeep robada esta tarde en calle Roca 420 frente a la Clínica Perón. Fue encontrada cerca de Sargento Vidal.

Según se pudo saber, el hombre que la robó (un muchacho joven, tal como lo muestran las imágenes aportadas por cámaras de vigilancia de vecinos), intentó llegar al Alto Valle pero alertada la Policía de Barda del Medio montó un operativo para detenerlo.

El delincuente habría llegado hasta cerca del Puente de Barda y regresó para no ser atrapado y buscar alguna ruta alternativa. En la ruta 151 había control por parte de Policía de Catriel y Puente Dique.

A l verse cercado, decidió abandonar el vehículo en la zona de línea de alta tensión cerca de Sargento Vidal a varios metros de la ruta.

Fueron claves las cámaras del 911 y de empresas que operan sobre la ruta 151.

NOTICIA EN DESARROLLO….