El CET N°7 de Catriel presentó su auto eléctrico para el Desafío Eco YPF 2025 » Catriel25Noticias.com

Con gran expectativa y orgullo, el Centro de Educación Técnica N°7 presentó oficialmente el vehículo con el que su equipo representará nuevamente a la ciudad en el Desafío Eco YPF 2025, competencia nacional de autos eléctricos impulsada por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación de la Nación.

El evento se realizó este lunes por la tarde en el gimnasio del establecimiento educativo, con la presencia de autoridades municipales, docentes, familias y vecinos que se acercaron a acompañar a los estudiantes.

Trabajo, compromiso y comunidad

En diálogo con Radio Alas, los coordinadores del proyecto, Nicolás Figueroa y Federico Villegas, destacaron el esfuerzo colectivo que permitió concretar la nueva unidad que competirá este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se desarrollará la edición 2025 del Desafío Eco YPF entre el 7 y el 9 de noviembre.

Por su parte, Villegas explicó que la competencia “consiste en construir desde cero un auto eléctrico escolar, ajustado al reglamento técnico de Fundación YPF”.

El vehículo, desarrollado íntegramente por los alumnos y docentes del CET N°7, fue sometido a pruebas y verificaciones técnicas previas al viaje.

El equipo que representa a Catriel

El Racing Team CET N°7 está conformado por los estudiantes Felipe Martín, Tobías Chamorro, Uriel Papeix, Alma Fernández, Santiago Favalli y Lucio Palma, acompañados por las docentes Lorena Jasin, Victoria Ríos, Cristina Naselli, Jessica Reta, y los coordinadores Federico Villegas, Ariel Arriola y Nicolás Figueroa

Presentación del auto

“Este es nuestro segundo año consecutivo participando, y eso ya dice mucho. Lo que presentamos no es solo un vehículo, es el resultado de una forma de trabajar en equipo, con valores, compañerismo y confianza”, señalaron los profesores durante el acto”

Agradecimientos y apoyo

Durante la presentación, los coordinadores agradecieron a las empresas y comercios locales Luis Arceo SRL, OMA SRL, Hernández Hnos., Fricsa, Cooperativa Obrera y 360 Bike, además de vecinos y particulares que colaboraron con materiales y mano de obra.

El desafío que impulsa la educación técnica

El Desafío Eco YPF reúne cada año a más de 100 escuelas técnicas de todo el país, que compiten con autos eléctricos diseñados y construidos por los propios estudiantes.

La competencia promueve la innovación, la sustentabilidad y el aprendizaje colaborativo en el ámbito de la educación técnica argentina.

Este jueves 6 de noviembre, el equipo del CET N°7 emprenderá su viaje rumbo a Entre Ríos para representar a Catriel y Río Negro en una nueva edición del desafío que combina tecnología, trabajo en equipo y pasión por el conocimiento.