El CET N°7 de Catriel presentó su auto eléctrico para el Desafío Eco YPF 2025 » Catriel25Noticias.com

El CET N°7 de Catriel presentó su auto eléctrico para el Desafío Eco YPF 2025

Con gran expectativa y orgullo, el Centro de Educación Técnica N°7 presentó oficialmente el vehículo con el que su equipo representará nuevamente a la ciudad en el Desafío Eco YPF 2025, competencia nacional de autos eléctricos impulsada por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación de la Nación.

El evento se realizó este lunes por la tarde en el gimnasio del establecimiento educativo, con la presencia de autoridades municipales, docentes, familias y vecinos que se acercaron a acompañar a los estudiantes.

Trabajo, compromiso y comunidad

En diálogo con Radio Alas, los coordinadores del proyecto, Nicolás Figueroa y Federico Villegas, destacaron el esfuerzo colectivo que permitió concretar la nueva unidad que competirá este fin de semana en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde se desarrollará la edición 2025 del Desafío Eco YPF entre el 7 y el 9 de noviembre.

Por su parte, Villegas explicó que la competencia “consiste en construir desde cero un auto eléctrico escolar, ajustado al reglamento técnico de Fundación YPF”.
El vehículo, desarrollado íntegramente por los alumnos y docentes del CET N°7, fue sometido a pruebas y verificaciones técnicas previas al viaje.

El equipo que representa a Catriel

El Racing Team CET N°7 está conformado por los estudiantes Felipe Martín, Tobías Chamorro, Uriel Papeix, Alma Fernández, Santiago Favalli y Lucio Palma, acompañados por las docentes Lorena Jasin, Victoria Ríos, Cristina Naselli, Jessica Reta, y los coordinadores Federico Villegas, Ariel Arriola y Nicolás Figueroa



