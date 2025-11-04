Santiago Serra convocado al selectivo nacional para integrar la Selección Argentina Juvenil Sub-19 de Tenis de Mesa » Catriel25Noticias.com

El cuerpo técnico nacional de Tenis de Mesa dio a conocer la lista oficial de jugadores convocados para disputar los selectivos nacionales rumbo a la Selección Argentina Juvenil Sub-19, con vistas a las próximas competencias internacionales de 2026. (www.infosports.com.ar)

Entre los nombres destacados aparece el joven Santiago Serra, representante de Catriel (Río Negro), quien forma parte de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa. La convocatoria llega como un reconocimiento al trabajo sostenido y a los excelentes resultados obtenidos durante la temporada 2025, que lo posicionaron entre los mejores exponentes juveniles del país.

Dos sedes y un mismo objetivo

Los selectivos se desarrollarán en dos sedes internacionales:

En el caso del CeNARD, se realizarán dos torneos selectivos, bajo el formato de eliminación directa al mejor de siete sets. El jugador que logre ganar ambos eventos obtendrá la clasificación directa. Si hubiera dos ganadores diferentes, se disputará un partido decisivo entre ellos para definir al clasificado final.

Los convocados

En la categoría U19 Masculino (CeNARD), el listado de jugadores seleccionados es el siguiente:

Nicolás Notturno (FET) Giuliano Adriel La Vía (SLU) Tobías Martínez (SLU) Alan Nakagama (FET) Mateo Carranza (FET) Facundo Lehner (CBA) Felipe Álvarez (FET) Ignacio Bianchini (FBA) Agustín Domínguez (MZA) Santiago Román Guardia (SAL) Santiago Serra (RNG) Joaquín Isura (MZA)

Mientras que en la sede de Mirandela (Portugal) competirán:

Agustín Asmu (ER), Franco Varela (SAL), Camilo Mosteirín Clemente (FET), Benjamín Archua (MZA), Francisco Crimaldi (FBA) y Matías Vivas (CHA).

Orgullo catrielense

El entrenador de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, Cristián Pereyra, expresó su satisfacción por la convocatoria de su alumno:

“Santiago entrena con un nivel de compromiso y responsabilidad que lo distingue. Sabemos que los selectivos son muy exigentes, pero tiene las herramientas necesarias para lograr todo lo que se proponga. El solo hecho de haber sido convocado ya es un logro enorme, y todo lo que venga después será un premio al esfuerzo”.

La participación de Serra en estos selectivos no solo representa un orgullo para Catriel y la provincia de Río Negro, sino también una muestra del crecimiento del tenis de mesa local y del trabajo sostenido de las escuelas municipales en el desarrollo de jóvenes talentos.