el velatorio será este sábado » Catriel25Noticias.com

La ciudad continúa consternada por lo sucedido este sábado a las 07:00 horas cuando Justo Pastor Gutiérrez, su esposa Liliana Cocuza, su hija Carina y dos nietitos (hijos de su hijo varón) fueron embestidos por una camioneta mientras viajaban a Las Grutas. El Gobernador de RíoNegro, la Intendente de Catriel y varias instituciones y vecinos los despiden en redes sociales.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 entre Fdez Oro y Allen a 160 kilómetros de Catriel (su lugar de origen). Trascendió que Pastor, quién conducía su Ford “Ecosport” habría estacionado sobre la autopista a buscar un elemento que se había volado del vehículo y caído en el pavimento. Fue ahí cuando la Amarok, conducida por un hombre de la localidad de Allen y que circulaba a gran velocidad (según informó la policía), los choca de lleno en la parte trasera de su vehículo. Producto del fuerte impacto, la Ecosport se incendia falleciendo en el habitáculo Liliana, Carina, los dos niños menores y el perrito de la familia.

Pastor Gutiérrez resultó con quemaduras al intentar rescatar a su familia de las llamas pero nada pudo hacer. Fue trasladado en estado de shock al hospital Acame de Allen.

El conductor de la Amarok fue demorado y sometido al control de alcoholemia, dio positivo.

Los retos de las víctimas serán velados este sábado en el SUM Municipal, cuando la Fiscalía que sigue la causa libere los cuerpos que permanecen en la morgue de Gral Roca.

El Municipio de Catriel decretó tres días de duelo suspendiendo toda actividad relacionada con el municipio y las banderas deberán permanecer a media asta.

Gobernador Weretilneck: DESPEDIMOS A LA DRA. LILIANA COCUZZA

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de la Dra. Liliana Cocuzza, una gran profesional y muy querida por sus compañeros del hospital y por toda la comunidad de Catriel. Su compromiso con la salud pública y el cariño con el que trabajó siempre quedarán como parte de su legado.

Acompañamos con respeto y afecto a su familia, a sus seres queridos y a todo el equipo del Hospital Grierson que hoy siente su partida».

Intendente Salzotto

«La Municipalidad de Catriel y la Intendente Salzotto despiden con profundo pesar a la Dra. Liliana Cocuzza, médica generalista de destacada trayectoria y referente invaluable de la Salud Pública rionegrina.

Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana.

Con gran dolor la señora intendente acompaña a toda la Flia Cocuzza Gutierrez Fluxa ante estás irreparables perdidas afectivas , expresando su tristeza ante una gran profesional de Salud Pública y Pami.

Acompañamos a su familia, colegas y seres queridos en este doloroso momento.

Q.E.P.D. Dra. Liliana Cocuzza»

CONCEJO DELIBERANTE

HOSPITAL CECILIA GRIERSON