la historia detrás del choque que conmocionó a la región » Catriel25Noticias.com

El “Chinito” Axel Araneda exhibía en redes una vida de lujos, autos de alta gama, excesos, armas y dólares. También su vínculo con la familia de Ramiro «Gitano» Gutiérrez, el asesino de Facundo Castillo.

La tragedia de la ruta 22 en la que murieron cuatro personas a pocos kilómetros de Allen, no fue un accidente. Axel Adrián “Chinito” Araneda vivía como quien se sabe con derecho a todo: autos de alta gama, armas, cadenas de oro, rolex, billetes verdes y la impunidad para mostrarlos. Su caída fue estrepitosa, pero no inesperada: su vida de excesos y su pasado narco con condena firme. Las similitudes con Ramiro «Gitano» Gutiérez, el asesino de Facundo Castillo a bordo de una BMW X1 en Cipolletti, no es casualidad. Tienen una relación mucho más fuerte que una amistad.

Araneda no era un delincuente común. Condenado a prisión en 2019 por tráfico de drogas, esta vez como líder de una banda que operaba en todo el Alto Valle. Anteriormente, fue participe necesario en el tráfico de 844 kilos de marihuana, causa por la que su papá Favio Araneda y su mamá Natalia Solís fueron a la cárcel.

Su estilo lo delataba: audios, historias de Instagram, selfies al volante. En una de esas publicaciones, justo antes del choque que terminó con la vida de una familia en la Ruta 22, se lo ve levantando el dedo medio desde la cabina de su potente Volkswagen Amarok V6 sin patente. En su muñeca izquierda, un Rolex valuado en 16 mil dólares. En su cuello, cadenas gruesas de oro. Aunque en esa foto no tiene su tradicional un anillo de oro con el símbolo “$”. También protagonizaba videos donde su potente máquina rozaba los 250 km/h, una exhibición de riesgo puro.

No era solo ostentación vacía. En sus redes también mostraba armas, fajos de dólares y una actitud desafiante, propia de quien cree estar por encima de las reglas. Así se sentía, más después de haber estado apenas poco más de un año de cárcel, cuando la condena era de 5 de cumplimiento efectivo. Esa vida glamorosa se mezclaba con su historial criminal, siempre ligado a robos y la venta de drogas. Siempre rodeado de soldaditos que lo cuidaban y protegían.